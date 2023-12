Prosty test obrazkowy zdradzi, czy inni Cię lubią. Jeżeli widzisz to na obrazku to znaczy, że jesteś dobrym przyjacielem

Test obrazkowy, czy inni Cię lubią. Sprawdź, co widzisz na obrazku

Psychologiczne testy obrazkowe stają się coraz bardziej popularne. To prosta forma rozrywki online opierająca się na skojarzeniach, która wykorzystywana jest w psychologii. Mia Yilin to znana tiktokerka, która regularnie publikuje test obrazkowe. W jej najnowszym filmie na TikToku pojawił się prosty test obrazkowy, który zdradzi Ci, jakim jesteś człowiekiem i czy potrafisz nawiązywać nowe znajomości. Przyjrzyj się temu obrazkowi i sprawdź, co na nim widzisz. Tylko prawdziwie pozytywne i radosne osoby są w stanie dostrzec na nim to.

Zobacz także: Horoskop prezentowy dla każdego znaku zodiaku. Astrologiczna przepowiednia, która zawsze się sprawdza

i Autor: TikTok/mia_yilin Test obrazkowy

Co widzisz na obrazku? Test obrazkowy, który zdradzi, czy inni Cię lubią

Sprawdź, co zauważyłeś jako pierwsze i zobacz, co to oznacza

Usta i nos - jesteś otwartą osobą o ponadprzeciętnej intuicji. Potrafisz odczytywać ukryte sygnały, dzięki czemu inni Cię lubią i powierzają Ci swoje troski i sekrety. Zawsze wiesz co powiedzieć i nie boisz się tego robić. Jesteś lubianą osobą, która potrafi być dobrym przyjacielem.

Ptak - trudno Ci zaimponować i jesteś raczej skryty. Potrafisz krytykować i łatwo przychodzi Ci ocenianie innych. Nie jesteś lubiany przez wszystkich, ale Twoi prawdziwi przyjaciele doceniają Twoją szczerość oraz prawdomówność.