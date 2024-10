Polki pokochały te perfumy. Zapachy na jesienne dni za mniej niż 100 zł. Te kompozycje zapachowe kupisz w Biedronce

Odkąd zaczęłam się tak malować to moje oczy wyglądają na większe i nie widać opadającej powieki. Jedna zmiana odmładza o 10 lat. Jak malować kreski na opadającej powiece?

Perfumy – idealny dodatek na jesień

Oto kilka z najlepszych nut zapachowych na jesień, które znajdziesz w perfumach Made in Lab.

Ciepłe, drzewne akordy, takie jak drzewo sandałowe, cedr i wetiwer, idealnie pasują do jesiennej aury, dodając perfumom głębi i trwałości, a ich zmysłowy aromat otula ciało w chłodniejsze dni. Ambra, o słodkim i balsamicznym charakterze, często stosowana jako baza, nadaje zapachom bogactwa i elegancji, doskonałej na wieczory. Przyprawy, takie jak cynamon, goździki, gałka muszkatołowa i kardamon, wnoszą zmysłową głębię i ciepło, przywołując na myśl rozgrzewające napoje i domową atmosferę. Wanilia, słodka i kremowa, w połączeniu z drzewnymi i przyprawowymi nutami tworzy przytulny, apetyczny aromat. Nuta skóry dodaje perfumom elegancji, tajemniczości i wyrazistości, doskonale komponując się z jesiennymi dniami. Paczula, intensywna i ziemista, nadaje zapachom głębi i trwałości, idealnie współgrając z chłodną aurą jesieni. Orientalne akordy, jak kadzidło, żywice czy mirra, tworzą zmysłowe, mistyczne kompozycje, doskonałe na chłodne, jesienne wieczory i specjalne okazje.

Zapachy otulające ciepłem dla kobiet

Jesień to czas, kiedy sięgamy po bardziej otulające, zmysłowe zapachy. Marka Made in Lab podejmując współpracę z siecią Biedronka udostępnia szeroki wybór kompozycji, które pozwalają na eksperymentowanie i znalezienie idealnego jesiennego zapachu w zasięgu Twojej ręki.

Made in Lab - (nr 17)

Kobiecy, zmysłowy zapach pełen kontrastów, który harmonijnie łączy jasne i ciemne akordy. Słodycz delikatnego jaśminu splata się tu z głębokimi, tajemniczymi nutami kawy i kakao, tworząc idealną kompozycję na chłodniejsze dni. To propozycja dla odważnych, pewnych siebie kobiet, które cenią elegancję i wyrafinowany styl, przyciągając uwagę swoim wyjątkowym aromatem.

Made in Lab - (nr 50)

Ten zapach to symbol wolności i niezależności, stworzony dla nowoczesnych kobiet, które śmiało wyrażają swoją osobowość. Nuty lawendy i kwiatów pomarańczy tworzą harmonijną, świeżą i zmysłową kompozycję, niosącą ze sobą poczucie luksusu. Ciepła baza waniliowo-piżmowa otula, dodając przytulności nawet w najbardziej ponure jesienne wieczory.

Made in Lab - (nr 57)

Ta kompozycja jest idealna dla kobiet poszukujących elegancji z odrobiną egzotyki. Świeże nuty bergamotki i kwiatu pomarańczy otwierają zapach, płynnie przechodząc w subtelne akordy indyjskiego jaśminu i wanilii. Ciepła baza z białego piżma podkreśla kobiecość, otulając zmysłowym aromatem i przynosząc ukojenie.

Jesienne inspiracje dla mężczyzn

Nasza oferta na jesień zawiera wyjątkowe propozycje również dla mężczyzn. Zmysłowe, ciepłe kompozycje z drzewnymi, przyprawowymi akordami i nutami skóry idealnie pasują do chłodniejszych dni. Oto kilka inspirujących zapachów, które warto zabrać z półki sklepu jeszcze w październiku:

Made in Lab - (nr 02)

Świeży, męski zapach z wodnymi i cytrusowymi nutami, który idealnie oddaje wolność i energię morskich fal. Aqua di Gio to idealna propozycja dla mężczyzn ceniących naturalność i spokój, a jednocześnie poszukujących intensywnych wrażeń. Ten wyjątkowy zapach doskonale oddaje esencję niezobowiązującej elegancji i świeżości. To idealny odpowiednik dla wszystkich, którzy pragną otulić się w nutach morskich i poczuć energetyzującą esencję natury.

Made in Lab - (nr 05)

Intensywny, drzewno-piżmowy zapach, który emanuje siłą i tajemnicą. Połączenie pieprzu, lawendy i ambroksanu sprawia, że Sauvage to idealny wybór dla mężczyzn, którzy chcą podkreślić swoją męskość, jednocześnie nie tracąc na elegancji. Wytwarzane z dbałością o każdy detal, gwarantują nie tylko długotrwały zapach, ale także wieczorowe poczucie luksusu.

Made in Lab - (nr 06)

Energetyczny i sportowy zapach pełen morskich akordów, które łączą się z ciepłymi nutami drewna. Invictus to symbol siły i zwycięstwa, doskonały dla mężczyzn, którzy dążą do osiągnięcia swoich celów i nie boją się wyzwań. Liść laurowy i jaśmin dodają zapachowi zmysłowego charakteru.

Dlaczego warto sięgnąć po zapachy Made in Lab podczas zakupów w Biedronce?

Perfumy Made in Lab to absolutny must-have tej jesieni! Jeśli lubisz bawić się zapachami, odkrywać nowe kompozycje i często zmieniać perfumy w zależności od nastroju czy pory roku, Made in Lab jest rozwiązaniem skrojonym na miarę potrzeb. Dzięki przystępnej cenie, bogatej ofercie i wysokiej jakości możesz cieszyć się luksusowymi aromatami każdego dnia, bez ograniczeń. Perfumy od października goszczą w sieci sklepów Biedronka, w trybie in-out, dlatego warto pospieszyć się z zakupem.

