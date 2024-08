Zmysłowe perfumy na jesień. Gdy lato przeminie, to ten zapach będzie unosić się na ulicach. Aromaty arabskiej nocy, które zniewalają lepiej niż kochanek

Idealne perfumy na jesień. Otulają zmysły i długo pachną

Jesień to czas kiedy wiele osób zmienia swoje letnie perfumy na bardziej spokojnie i otulające zapachy. Na półkę odkładamy owocowe i mocno cytrusowe zapachy. Jesienią rządzi klasyka i aromaty drzewne. To czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

BOHOBOCO MAGIC • MUSHROOMS

W otchłani wszechświatów, gdzie czas przemyka nieuchronnie, a jednocześnie pozostaje wieczny, powstało mistyczne dzieło alchemii, niesione na skrzydłach czarodziejskich roślin. Jest ono echem wędrówki w głąb własnej duszy, pulsującą symfonią rytuałów, miksturą nieoczywistych składników i wibrującej energii. Wychodząc poza granice znanego, każdy atom i każda cząstka bytu odzwierciedlają nie tylko dążenie do doskonałości, ale i wejście w ukryte głębie własnej świadomości, które duchowe rytuały uchylają przed nami. Każdy poszukuje cząstki magii w swoim życiu, dla każdego będzie to oznaczać coś innego, głębokiego, mistycznego. Magiczne Grzyby, obecne w wielu kulturach, pomagają łączyć to, co znane z tym, co nieodkryte, wzmacniając nas, odżywiając naszą duszę i umożliwiając rozwinięcie skrzydeł. A duchowe rytuały są̨ dla wielu pomostem pomiędzy światem realnym, a światem mistycznym.

i Autor: Materiały prasowe BOHOBOCO PERFUME

YVES SAINT LAURENT Black Opium Over Red - Woda perfumowana dla kobiet

Black Opium Over Red to uzależniająca woda perfumowana, która rozpala zmysły.Black Opium Over Red to kontynuacja kultowej linii Black Opium, która właśnie świętuje swoje 10-lecie. Black Opium Over Red łączy w sobie charakterystyczne dla linii zapachy, takie jak kawa, białe kwiaty oraz zmysłowa wanilia, z nieoczekiwanym zapachem soczystej wiśni. Dzięki temu zapach jest energetyzujący, kuszący i uwodzicielski. Jest doskonałym wyborem na wieczorne wyjścia i randki. Oprócz tego woda perfumowana YSL Black Opium Over Red zamknięta jest w wyjątkowym, hipnotyzującym flakonie, który przyciąga wzrok swoją głęboką czernią z czerwonymi refleksami.

i Autor: Materiały prasowe YSL

ARMANI My Way Nectar - Woda perfumowana dla kobiet

Soczysta gruszka i kremowa tuberoza - Intensywny i orzeźwiający zapach dla kobiet - Połączenie kuszącej tuberozy i soczystej gruszki - Wizja nieskrępowanej i spontanicznej kobiety Wybierz nową wodę perfumowaną My Way Nectar i daj się porwać w zmysłową podróż do świata Giorgio Armani. Otul się wyjątkowym, kwiatowo-owocowym zapachem. Poczuj się swobodnie, pewnie i seksownie. My Way Nectar to doskonała synergia świeżych, owocowych aromatów z kuszącymi zapachami kwiatów.

i Autor: Materiały prasowe Armani