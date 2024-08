Kosmetyczny niezbędnik na koniec lata

Wakacyjna opalenizna to coś, na co czekamy cały rok. Dzięki odpowiednim kosmetykom możemy jednak zachować ją na trochę dłużej. Lato to również czas, w którym skóra narażona jest na intensywne działanie promieni UV, które mogą powodować odwodnienie, utratę elastyczności skóry oraz powstawanie przebarwień. Po wakacjach warto skupić się na dogłębnym nawilżeniu oraz pielęgnacji przeciw przebarwieniom, aby przywrócić jej równowagę. Nie zapominaj też o włosach – im również silne słońce oraz słona woda mogły dać się we znaki. Początek jesieni to więc idealny czas, aby zadbać o ich regenerację. Oto powakacyjny niezbędnik beauty, który pomoże Ci zachować zdrowy wygląd i pewność siebie we wrześniu.

DODAJ BLASKU „TU I TERAZ”

EISENBERG Paris Olejek Do Twarzy i Ciała SPF6 to delikatna ochrona przeciwsłoneczna twarzy i ciała. Sprawdzi się idealnie do stosowania jesienią, aby utrzymać efekt opalenizny jak najdłużej. Ten unikalny, zmysłowo pachnący olejek ujawnia niesamowicie miękką, nawilżoną, lekko muśniętą słońcem skórę. Zawiera formułę Trio-Molecular®, która pomaga regenerować, energetyzować i natleniać skórę oraz jest wzbogacony w kwasy tłuszczowe i witaminę E, chroniące skórę przed czynnikami zewnętrznymi.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Olejek Do Twarzy i Ciała SPF6, 279 zł/100 ml/sephora.pl

ZERO PRZEBARWIEŃ PO LECIE

Sesderma C-VIT 5 Serum Liposomowe to innowacyjny dermokosmetyk, który łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Serum dzięki swojej mocy antyoksydacyjnej łagodzi uszkodzenia oksydacyjne komórek w skórze i zapobiega pojawianiu się przebarwień. Ponadto stymuluje syntezę kolagenu, czyli działa przeciwstarzeniowo. Ponadto redukuje hiperpigmentację i zwiększa rozświetlenie skóry.

SPRAWDŹ: Sesderma C-VIT 5 Serum Liposomowe, 232 zł/30 ml/sesderma.pl

POTRZEBNE NAWILŻENIE

Z przesuszoną skórą pomoże uporać się Mediderma HYLANSES MD HA ADVANCE Hydration Nawilżający Krem Żel do Twarzy. Jjednocześnie zapobiega i cofa starzenie, poprzez redukcję zmarszczek i poprawę tekstury skóry. Technologia wielowarstwowego nawilżania: zawiera trzy rozmiary kwasu hialuronowego (wysoka, niska i bardzo niska masa cząsteczkowa), które docierają do wszystkich warstw skóry.

SPRAWDŹ: Mediderma HYLANSES MD HA ADVANCE Hydration Nawilżający Krem Żel do Twarzy, 208 zł/50 ml/mediderma.pl

ZDROWE LŚNIĄCE WŁOSY

Invisibobble EXTRA SHINE spray nabłyszczający wprowadzi włosy w nowy wymiar blasku i trwałości. Ta wyjątkowa formuła łączy w sobie delikatną pielęgnację z imponującą mocą utrwalenia, zapewniając włosom oszałamiający blask bez uczucia lepkości i obciążenia. To idealny produkt dla każdego rodzaju włosów, niezależnie od ich długości, struktury i podatności na układanie. Składniki aktywne, takie jak ekstrakt z aloesu i prowitamina B5, otaczają każdy włos ochronną warstwą, intensywnie nawilżając go i nadając mu elastyczność.

SPRAWDŹ: invisibobble EXTRA SHINE spray nabłyszczający, 21,99 zł/250 ml/rossmann.pl oraz hebe.pl

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja