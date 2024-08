Pielęgnacyjny powrót do szkoły

Lato pozostawia po sobie piękne wspomnienia, ale i pamiątki na skórze, o których niekoniecznie marzyłyśmy. Wrzesień wiele z nas rozpoczyna więc od wizyty w gabinecie kosmetologicznym lub dermatologicznym, aby szybko uporać się z przebarwieniami, zmianami trądzikowymi czy nadmiernym przesuszeniem. Na dodatek skóra nagle z delikatnie muśniętej słońcem zamienia się w poszarzałą i zmęczoną, co optycznie dodaje nam lat. A przecież dopiero co wyglądałyśmy na wypoczęte… W wyniku działania promieniowania UV, a także permanentnych upałów skóra przeszła prawdziwą szkołę przetrwania, dlatego teraz potrzebuje solidnego, pielęgnacyjnego wsparcia. Z pewnością przyda się jej więc m.in. kuracja z witaminą C, czyli składnikiem, który ma działanie antyoksydacyjne. Ten silny przeciwutleniacz potrafi poradzić sobie z większością problemów ze skórą po lecie, bo wyrównuje koloryt, przywraca jej blask i zmniejsza widoczność zmarszczek. Warto także pamiętać o odpowiednim nawilżaniu, bo dobrze nawodniona cera dłużej wygląda młodo i promiennie. Jeśli natomiast po lecie mamy problemy z trądzikiem, w domowej kosmetyczce nie powinno zabraknąć produktów oczyszczających i regulujących wydzielanie sebum. Oto zestaw doskonały!

PODWÓJNA MOC

Ten kosmetyk to prawdziwy ratunek dla cery z niedoskonałościami. Można go stosować jako peeling oraz maskę do twarzy. W jego składzie znajduje się przede wszystkim bioaktywna siarka w odpowiednim stężeniu, która gwarantuje głębokie oczyszczenie skóry. Kosmetyk łagodzi zmiany trądzikowe i podrażnienia oraz zmniejsza widoczność porów. Dodatkowo zawiera też niacynamid i cicę, które działają przeciwzapalnie, łagodząco i nawilżająco. Dzięki temu skóra trądzikowa z dnia na dzień staje się coraz bardziej ukojona, wygładzona i rozświetlona, a niedoskonałości złagodzone.

Wypróbuj: BARWA Siarkowa® Siarkowy Peeling-Maska 2w1 Wygładzający, 22,99 zł/120 ml

NAWILŻENIE NA TRZY SPOSOBY

Prawdziwy ratunek dla przesuszonej skóry, nie tylko po lecie. Ten wielofunkcyjny może być stosowany jako krem nawilżający, mleczko do demakijażu oraz jako głęboko nawadniająca maska. Produkt ma kremową konsystencję i zapewnia natychmiastową ulgę suchej, napiętej skórze i przynosi jej długotrwałe nawilżenie dzięki zawartości oleju ze słodkich migdałów, wyciągowi z czerwonych alg i zawartości masła shea. Zapach kosmetyku łączy w sobie nuty gorzkiej pomarańczy, frezjii i cedru, dzięki czemu jego stosowanie jest niezwykle przyjemne.

Wypróbuj: NUXE CRÈME FRAÎCHE® DE BEAUTÉ Nawilżający krem 3 W 1 48H, 135 zł/100 ml

MAKIJAŻ Z BONUSEM

Coś dla fanek lekkich, pielęgnujących kosmetyków do make-upu. Ten nawilżający podkład łączy w sobie zalety serum. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego i witaminy C na długo pozostawia skórę doskonale nawodnioną i promienną. Z kolei dodatek SPF30 zapewnia ochronę przed promieniowaniem słonecznym i zapobiega fotostarzeniu. Lekka formuła podkładu zapewnia subtelne pudrowe wykończenie z efektem delikatnego matowienia, jednocześnie kamuflując drobne przebarwienia oraz zmiany trądzikowe. Jest świetny do każdego rodzaju cery, bo nie tworzy efektu maski i nie zatyka porów.

Wypróbuj: CASHMERE DD CREAM Nawilżający podkład-serum z kwasem hialuronowym SPF 30, 59,99 zł/30 ml

EFEKT GLOW OD ZARAZ

Skóra po lecie często staje się poszarzała, a przez to wygląda na bardziej zmęczoną. Ten wegański krem doskonale nawilża skórę i niemal natychmiast ją rozświetla, dzięki czemu odzyskuje zdrowy, wypoczęty wygląd. Jednocześnie kosmetyk poprawia jej koloryt. Zawiera wyciąg z japońskiego cytrusa, a jego formuła jest oparta jednie na 12 składnikach. Pomimo tak minimalistycznego składu zapewnia skórze niezbędną skuteczność oraz komfort.

Wypróbuj: YOSKINE VEGE ZOOM Rozświetlający krem na dzień i na noc, 54,99 zł/50 ml

WIELOFUNKCYJNE SERUM

Ratunek dla skóry po lecie. Lekkie, odżywcze serum antyoksydacyjne jest polecane zwłaszcza do suchej, pozbawionej elastyczności skóry. Pomaga także przy przebarwieniach i zmarszczkach. W składzie zawiera m.in. stabilną formę witaminy C, resweratrol, witaminę E, a także kwas ferulowy, skwalan oraz oleje: z ogórecznika i z pestek winogron. Połączenie składników antyoksydacyjnych, odżywczych i nawilżających sprawia, że kosmetyk nie tylko spowalnia procesy starzenia i wygładza istniejące zmarszczki, ale również rozjaśnia skórę, ujędrnia ją i poprawia jej elastyczność. Serum może być stosowane nawet na wrażliwą skórę, zarówno na dzień jak i na noc, a dzięki lekkiej konsystencji szybko i dobrze się wchłania.

Wypróbuj: BASICLAB Antyoksydacyjne serum regenerujące, 119,99 zł/30 ml (dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl)

LUKSUSOWY TONIK

Błyskawiczny przepis na odświeżenie, nawilżenie i odmłodzenie skóry. Tonik jest odpowiedni do każdego rodzaju cery i natychmiast po jego użyciu zapewnia jej gładkość. Przywraca też skórze naturalne pH i przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji. W składzie toniku znajduje się zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota, które zapewniają zdrowy i promienny wygląd. Do tego poprawiający elastyczność olej róży oraz ujędrniającą elastynę.

Wypróbuj: PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL Luksusowy nawilżający tonik, 11,99 zł/200 ml

ANTIDOTUM NA NADMIAR SEBUM

Nadmiar sebum odpowiada nie tylko za powstawanie niedoskonałości i rozszerzenie porów, ale też za choroby zapalne skóry, takie jak trądzik, trądzik różowaty, melasma i łojotokowe zapalenie skóry. To serum zawiera unikalną technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej. Badania kliniczne potwierdzają, że CCS zmniejsza ilość sebum na powierzchni skóry, ilość zanieczyszczeń blokujących pory, a także ogranicza zaczerwienienie i poprawia ogólny wygląd skóry. Ten kosmetyk został opracowany z myślą o różnych typach skóry, zwłaszcza mieszanej, tłustej i skłonnej do wyprysków. Nie zawiera substancji zapachowych i alkoholu.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH COMPLEXION CLARIFYING SERUM, 485 zł/50 ml

