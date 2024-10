Kobiety oszaleją z radości, gdy zobaczą promocję w Rossmannie. Legendarny podkład do twarzy za 12 zł. Doskonale kryje i nawilża cerę. „Świetny kosmetyk”

Kobiety oszaleją z radości, gdy zobaczą promocję w Rossmannie. Legendarny podkład do twarzy za 12 zł

Wiele pań wraz z nadejściem chłodniejszych dni poszukuje kosmetyków dostosowanych do zmieniających się potrzeb ich skóry. Wiadomo, że jesienią i zimą stawiamy na nieco cięższe, bardziej kryjące podkłady o właściwościach nawilżających, aby uniknąć przesuszania się skóry. Te suche skórki pod warstwą fluidu stają się jeszcze bardziej widoczne, dlatego tak ważne jest jej odpowiednie nawilżenie. Jeśli jesteś w gronie Polek poszukujących kosmetyku na jesień, to koniecznie wybierz się do Rossmanna. Najnowsza promocja w Rossmannie z pewnością ucieszy setki kobiet. Kultowy podkład do twarzy AA Make Up Ideal Tone kosztuje teraz jedynie 12,49 zł. To idealna propozycja do jesiennej kosmetyczki każdej kobiety.

Kryjący podkład w promocji Rossmanna. „Świetny kosmetyk”

Podkład z promocji Rossmanna perfekcyjnie dopasowuje się do naturalnego odcienia cery, tworząc piękny i nieskazitelny makijaż. Doskonale wyrównuje koloryt skóry, ale nie obciąża jej, dzięki czemu uzyskujemy naturalny efekt. Z kolei odmładzająca witamina E zawarta w podkładzie do twarzy AA Make Up Ideal Tone zapewnia ochronę i komfortowe nawilżenie, dzięki czemu skóra jest wypoczęta i wygląda świeżo przez cały dzień. Nic zatem dziwnego, że Polki już lata temu pokochały ten kosmetyk. W sieci można znaleźć wiele pozytywnych opinii na temat podkładu AA Make Up Ideal Tone.

"To już mój kolejny ten podkład, jak zawsze idealny tylko tego używam. Świetna konsystencja, kolor, idealne rozprowadzenie, nie wysycha brzydko na twarzy. Super cena za doskonałą jakość."

"Świetny. Używam już 5 lat. Nie szczypie jak inne podkłady, dobrze kryję i nie ma zapachu"

"Idealny. Super rozsmarowuje się na twarzy."

- piszą zachwycone kosmetykiem kobiety.

