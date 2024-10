To już pora na ukochany przez Polki składnik przecizmarszczkowy. Co musisz wiedzieć o retinolu?

To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

Retinol - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry. Jak zacząć przygodę z retinolem?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego też raczej rekomenduje się jego stosowanie w okresie jesienno-zimowym, a krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny. Warto również sprawdzić, jak łączą się z retinolem składniki aktywne z innych kosmetyków. Szczególnie zalecana ostrożność jest w przypadku aplikacji kwasów oraz produktów z dużym stężeniem witaminy C.

Kosmetyki z retinolem

DRUNK ELEPHANT A-Passioni™ Retinol Cream - Krem Z Retinolem

Krem z retinolem A-Passioni™ Retinol Cream to zupełnie nowa, czysta receptura, która łączy 1,0% wegańskiego retinolu ze składnikami odżywczymi typu superfood. Radykalnie zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, bruzd i uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca, odsłaniając kwitnącą, młodziej wyglądającą cerę.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT A-Gloei™ Maretinol Oil - Olejek Do Twarzy Z Retinolem

Skuteczny olejek do twarzy z retinolem (łagodny dla skóry!), czysty i łatwo przyswajalny, wnika w głąb skóry, aby zmiękczać ją, odbudowywać i intensywnie odżywiać. Efekt? Skóra zyskuje zdrowy, bardziej promienny i odmłodzony wygląd.

i Autor: Materiały prasowe A-Gloei™ Maretinol Oil od Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT A-Shaba Complex™ Eye Serum - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Ten produkt do pielęgnacji skóry zawiera 0,1% wegańskiego retinolu, 3% bogatej w przeciwutleniacze kofeiny i peptydy miedzi, które zmniejszają widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie zmniejszając obrzęki pod oczami. Rezultat? Wypoczęte, młodziej wyglądające oczy.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant