Wlewam 2 łyżki do letniej wody i piorę sweter. Jest puszysty jak nigdy dotąd i nie gryzie. Jak prać sweter, aby był miękki

Zima to okres w ciągu roku, kiedy w modzie zdecydowanie rządzą swetry. Można to zauważyć chociażby przeglądając oferty znanych sieciówek. Oczywiście najlepszym wyborem jest sweter z naturalnych włókien, takich jak wełna, jednak dla wielu osób noszenie go jest niekomfortowe ze względu na charakterystyczne drapanie. Również swetry z akrylu lub poliestru mogą z czasem zacząć gryźć, gdyż włókno pod wpływem detergentów staje się szorstkie. Co wówczas możemy zrobić, aby sweter był miękki? Ja od dawna stosuję trik z lanoliną. Wlewam 2 łyżki do 3 litrów letniej wody w misce, mieszam i wkładam swój sweter. Delikatnie go piorę, wyciskam z niego nadmiar wody i zostawiam do wyschnięcia. Dzięki zastosowaniu lanoliny sweter po praniu jest miękki i puszysty jak nowy.

Co zrobić, żeby sweter nie gryzł?

W jaki jeszcze sposób można poradzić sobie z gryzącym swetrem? Jeśli nie masz lanoliny można również wyprać sweter w szamponie do włosów. Można także dodać odrobinę odżywki do włosów, która znormalizuje i rozmiękczy włókna. Zamiast tradycyjnych proszków czy płynów zdecydowanie lepiej jest zakupić specjalne detergenty do prania wełny. Niezwykle ważne jest też, aby podczas prania w pralce nie wlewać zbyt wiele płynu do płukania, gdyż oblepia on włókna i w efekcie z czasem sztywnieją i stają się szorstkie.