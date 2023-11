Wsypuję 5 łyżek do pralki i nastawiam pranie ręczników. Po skończonym praniu wyjmuję je mięciutkie, pachnące i śnieżnobiałe. Sposób na pranie ręczników

Jak prawidłowo prac ręczniki. Złote zasady, o których warto pamiętać

Ręczniki szybko się brudzą. Eksperci przekonują, że powinno się prac ręczniki po około 4-5 użyciach. Jest to niezbędna z uwagi na fakt, że ręczniki mają stały kontakt z wilgotnym środowiskiem oraz naszą skórą. Zbierają martwy naskórek oraz wszelkiego rodzaju drobnoustroje oraz bakterie. Z czasów naszych rodziców panowało przekonanie, że ręczniki powinno się gotować w temperaturze 100 stopni, dzisiejsze detergenty oraz pralki pozwalają na pranie w niższych temperaturach. Zawsze przed łożeniem ręczników do pralki warto sprawdzić metkę i zalecania dotyczące prania od producenta. W przypadku prania ręczników warto również nie przeciążać bębna pralki i łączyć ich z innymi, bardziej delikatnymi tkaninami. W przypadku prania ręczników nie zaleca się również stosowania płynów do płukania, które mogą zatrzymać wchłaniane się wilgoci przez co ręcznik stanie się sztywny.

Dodaje 5 łyżek i włączam pranie ręczników. Genialny sposób na miękkie ręczniki

Moja babcia do każdego prania ręczników dodawała sodę oczyszczoną. Przez długi czas myślałam, że robiła to z braku innych dostępnych detergentów. Dzisiaj już wiem, że soda oczyszczona rewelacyjnie wpływa na miękkości ręczników. Możesz dodawać ją do każdego prania. Wystarczy dosłownie kilka łyżek. Soda oczyszczona ma właściwości zmiękczające i chroniące materiał. Jeżeli na ręcznikach znajdziesz ciężkie do usunięcia to warto przetestować proszek do pieczenia. Jest on genialnym odplamiaczem, usuwa plamy po winie, kawie, a nawet herbacie. Zmieszaj wodę z proszkiem do [pieczenia i wodą tak, by powstała gęsta pasta i nałóż do plamę. Następni włóż wszystko do pralki i upierz jak zawsze.

