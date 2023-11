Wrzuć 4 do pralki i nastaw pranie kurtki puchowej. Będzie czysta i puszysta jak nowa. Jak prać kurtkę puchową?

Wrzuć 4 do pralki i nastaw pranie kurtki puchowej. Będzie czysta i puszysta jak nowa

Kurtkę, tak samo jak inne części garderoby należy co jakiś czas uprać, choćby po to, aby ją odświeżyć. O ile okrycia wierzchnie ze sztucznym wypełnieniem można śmiało prać w pralce, tak problem pojawia się w przypadku kurtek puchowych, czyli tych, które wypełnione są pierzem naturalnym. Wiele osób obawia się podjęcia samodzielnego uprania takiego okrycia i najczęściej oddaje je do pralni. Okazuje się, że istnieje jeden bezpieczny sposób na pranie kurtki puchowej w pralce bez obawy, że ulegnie zniszczeniu. Wystarczy, że do bębna razem z ubraniem, wrzucisz 3 lub 4 piłeczki tenisowe. Podczas obrotów będą skutecznie rozbijać puch, a kurtka będzie puszysta. Można również użyć specjalnych piłek do prania.

Jak prać kurtkę puchową, aby jej nie zniszczyć?

Piorąc kurtkę z pierza w pralce niezwykle ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad, aby nie zbić puchu. Po pierwsze usuń z pojemnika na detergenty pozostałości proszku po poprzednich cyklach. Najlepiej użyć płynu do prania puchu lub ewentualnie takiego do tkanin delikatnych. Przed wrzuceniem kurtki do bębna zapnij wszystkie zamki i obróć ją na lewą stronę. Wybierz program prania delikatnego lub ręcznego. Kurtkę puchową powinno prać się w temperaturze 30 stopni Celsjusz i obrotach maksymalnie 400 na minutę. Jeśli wolisz nie ryzykować praniem w pralce to dobrą alternatywą jest ręczne upranie kurtki.