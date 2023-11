Twoje firany poszarzały? Wymieszaj 4 łyżki z proszkiem i nastaw pranie firanek. Działa niczym wybielacz. Będą śnieżnobiałe jak nigdy dotąd

Twoje firany poszarzały? Wymieszaj 4 łyżki z proszkiem i nastaw pranie firanek

Białe firanki są z pewnością jednym z najpiękniejszych elementów wystroju wnętrz, ale zarazem także najtrudniejszym w utrzymaniu w czystości. Pod wpływem kurzu, promieni słonecznych czy smogu firany po prostu szarzeją. Oczywiście ich częste pranie może temu zapobiec. A co zrobić, kiedy zauważysz, że Twoje firanki już poszarzały? Wtedy wykorzystaj domowy sposób na ich wybielenie. Wystarczy, że wymieszasz 4 łyżki sody oczyszczonej z proszkiem do prania, wsypiesz je do bębna i nastawisz pranie firanek. Po wyjęciu z pralki będą czyste i śnieżnobiałe jak nowe. Soda oczyszczona to doskonały wybielacz do jasnych tkanin, a do tego jest bezpieczna i ich nie zniszczy.

Domowy wybielacz do firanek

W sytuacji, gdy firany są mocno zabrudzone, warto namoczyć je przed wrzuceniem ich do pralki. Do wanny lub miski wlej ciepłą wodę, wsyp pięć łyżek sody oczyszczonej, kilka kropel płynu do mycia naczyń i sok z jednej cytryny. Włóż firanki i delikatnie przepierz. Namaczaj je przez około 30 minut po czym włóż do pralki na standardowe pranie. Taki zabieg nie tylko perfekcyjnie usunie zabrudzenia i kurz, ale też sprawi, że firany będą śnieżnobiałe.