Dodaj 4 łyżki i nastaw pranie ręczników. Będą pięknie pachnące i puszyste. Sposób na pranie ręczników

Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby ręczniki po praniu były miękkie i nie śmierdziały. Pranie ręczników w pralce jest z pewnością ogromnym udogodnieniem, jednak z czasem stają się one szorstkie, sztywne i w efekcie przestają spełniać swoją rolę. Okazuje się, że w dużej mierze to wina stosowania płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i sprawia, że tracą swoją puszystość. Jak prać ręczniki, aby znowu były miękkie i pachnące? Wystarczy zastosować produkt, który większość z nas ma w swojej kuchni. Chodzi o kwasek cytrynowy. Wsyp 4 łyżki do bębna, w którym są brudne ręczniki i nastaw pranie z proszkiem do prania. Zamiast płynu do płukania użyj octu, który ma właściwości zmiękczające, ale nie oblepia włókien. Kwasek cytrynowy sprawi, że ręczniki będą czyste i pachnące, a do tego oczyści je z płynu zmiękczającego.

Co zrobić, aby po praniu ręczniki nie śmierdziały?

Bywa, że po upraniu ręczniki i tak brzydko pachną. Najczęściej wyczuwamy zapach stęchlizny. Tu kluczowe jest ich suszenie. W okresie jesieni i zimy trzeba zwrócić szczególną uwagę na proces suszenia ręczników. Po pierwsze ustaw wirowanie w pralce na najwyższe obroty, aby usunąć z materiały jak najwięcej wilgoci. Następnie rozwieszaj je na suszarce pamiętając o zostawianiu odstępów, które zagwarantują odpowiedni cyrkulację powietrza. Co około 2 godziny przekładaj ręczniki na suszarce na drugą stronę, aby schły równomiernie i szybciej. Kolejną ważną zasadą szybkiego suszenia jest zapewnienie cyrkulacji powietrza - w tym celu warto uchylić okno w pomieszczeniu, w którym stoi suszarka z praniem.