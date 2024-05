Wszyscy myśleli, że Prońko i Jeżowska to przyjaciółki. Teraz prawda wyszła na jaw

Zenek Martyniuk się nie oszczędzał. Nie do wiary, co zrobił na stadionie

Krystyna Prońko to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Chociaż o życiu zawodowym artystki wiadomo sporo, to jej życie prywatne owiane jest tajemnicą. Przez lata była partnerką kompozytora Janusza Komana, który zdradził ją z Majką Jeżowską. Młoda wokalistka pojawiła się w jego życiu za sprawą samej Prońko, która była jej nauczycielką oraz bliską przyjaciółką. Jeżowska i Koman pobrali się, gdy majka miała tylko 20 lat. Po latach wyznała, że mąż znęcał się nad nią fizycznie. Panie nagrały nawet wspólną piosenkę "On nie kochał nas", w której opowiedziały swoje historie. Niedawno obie panie pojawiły się w Sopocie, gdzie wykonały wspólny utwór.

Krystyna Prońko o relacji z Majką Jeżowską

Krystyna Prońko i Majka Jeżowska w Sopocie wykonały przejmujący utwór "On nie kochał nas". W rozmowie z portalem pomponik.pl wyjawiła, czy sądzi, że ten numer jest dobry i nadal aktualny.

"Ponieważ rzadko to śpiewam, ale jak już śpiewam to właśnie z Majką, to myślę sobie, że to jest bardzo dobry utwór" - stwierdziła artystka.

W dalszej części rozmowy kobieta została zapytana o to jak wygląda jej relacja z Majką Jeżowską. Na nagraniu widać, że wokalistce niezbyt się to spodobało. Odpowiedziała lakonicznie.

"Bardzo dobrze. Tak samo, jak na scenie" - odparła Prońko.

Majka Jeżowska wspomina relacje z Krystyną Prońko

Jeżowska w jednym z wywiadów wyznała, że Prońko poznała na Akademii Muzycznej w Katowicach. Krystyna była wtedy jej wykładowczynią. Mimo sporej różnicy wieku (13 lat) kobiety szybko się ze sobą zaprzyjaźniły.

"Kiedy byłam na pierwszym roku, zostałam jej ulubienicą, zapraszała mnie do Warszawy. Nocowałam u niej, poznawałam ludzi z branży. Wchodziłam dzięki Krysi w świat show-biznesu. Ona mogła otworzyć wszystkie drzwi" - mówiła "Faktowi" Majka Jeżowska.

