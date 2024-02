Krystyna Prońko walczy o Eurowizję! Zgłosiła się w ostatniej chwili. Pokona Dodę i Justynę Steczkowską?

Eurowizja 2024 odbędzie się w tym roku w Malmö po zwycięstwie Szwedki Loreen w Liverpoolu! Telewizja Polska wybierze swoją reprezentację na drodze wewnętrznych preselekcji. Zgłosiło się ponad 100 gwiazd. Prócz Justyny o udział w konkursie powalczą m.in. Natasza Urbańska (46 l.), Madox (34 l.) i Luna. Wielką niespodziankę zrobiła fanom, znana z hitów „Jesteś lekiem na całe zło” czy „Małe tęsknoty”, Krystyna Prońko. Obecna na estradzie od ponad pięciu dekad piosenkarka, niemal w ostatniej chwili zgłosiła do polskich preselekcji do Eurowizji 2024 utwór „Tempus Fugit”. Piosenkę skomponował Mietek Jurecki do słów Staszka Głowacza. Premiera odbyła się 2 lutego, czyli w dniu zamknięcia zgłoszeń do preselekcji. „Mam ogromną nadzieję, że to właśnie pani Krystyna pojedzie, jest to utwór kompletny. Wspaniała muzyka, tekst i wykonanie, oby to była pani, jak zwykle tekst utworu porusza do głębi” – napisał jeden z internautów pod piosenką.

