Angelina Jolie na Tony Awards 2024

Angelina Jolie wraz z córką, Vivienne, skradły show podczas rozdania nagród Tony Awards 2024. Gwiazda jak zwykle zaprezentowała się posągowo. Jolie na czerwonym dywanie nie bywa zbyt często, ale gdy już zdecyduje się na publiczne wyjście - zawsze wygląda jak bogini. Tym razem postawiła na misternie udrapowaną suknię w morskim kolorze, która idealnie podkreślała jej figurę. Gorset bez ramion sprawił, że wyglądała niczym żywa klepsydra.

Na ściance towarzyszyła jej córka - Vivenne Jolie, która niedawno pozbyła się nazwiska ojca - Brada Pitta. Można by wręcz spekulować, czy przypadkiem nie zabrała córki na publiczne wyjście specjalnie, by zrobić mu na złość i pokazać, po czyjej stronie stoi...

Córka gwiazdy założyła trampki i luźny strój - garniturowe spodnie, białą koszulę i kamizelkę. Całość zwieńczyła muchą pod szyją.

Brooke Shields w działkowym obuwiu! Crocsy na czerwonym dywanie...

O uwagę na czerwonym dywanie dzielnie walczyła Brooke Shields. 59-letnia aktorka i fotomodelka pozowała w eleganckiej i oryginalnej, żółtej sukni, do której dobrała... Równie żółte crocsy! Popularne wśród działkowców gumowe obuwie dumnie prezentowała na ściance, podciągając sukienkę. Walka o atencję była skuteczna, ale czy efekt faktycznie był tego wart? Zostawiamy pod dyskusję...

Tony Awards 2024: co to za nagrody?

Tony Awards to nagrody doceniające gwiazdy i produkcje z Brodwayu. Pełna nazwa to "Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre". Kategorie to między innymi najlepsza sztuka dramatyczna czy najlepszy musical. Nagrody Tony są przyznawane w USA od 1947 roku. W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 36 produkcji – pięć nowych musicali, 10 nowych sztuk teatralnych, sześć wznowień muzycznych i pięć wznowień sztuk teatralnych. Ostatecznie udział w konkursie wzięło 28 przedstawień.

