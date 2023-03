Kto nie pamięta "Błękitnej laguny"? Gdy Brooke Shields (57 l.) grała w tym filmie, mała zaledwie 15 lat. Jednak jej kariera zaczęła się jeszcze wcześniej i od początku była naznaczona seksualizacją. Gdy miała 10 lat pojawiła się w "Playboyu", a rok później w filmie "Pretty Baby" zagrała nastoletnią prostytutkę i została zmuszona do namiętnego pocałunku z 27-letnim aktorem. Wszystko za przyzwoleniem jej matki. Teraz Shields opowiedziała o horrorze swojego dzieciństwa w filmie dokumentalnym "Brooke Shields: Pretty Baby", który swoją premierę będzie miał 3 kwietnia na platformie Hulu.

Dramat Brooke Shields. Miała 11 lat, gdy kazali jej całować dorosłego

"Pretty baby" w reżyserii Louisa Malle'a swoją premierę miał w 1978 roku. Opowiadał o młodej prostytutce, granej przez Shields, a jego akcja toczyła się w Nowym Orleanie w 1917 roku. W jednej ze scen Shields, wtedy 11-letnia, jest całkiem nago i namiętnie całuje 27-letniego Keitha Carradine'a, który jej partnerował. Do pocałunku została zmuszona. A jej matka, zmarła w 2012 roku Teri Shields, która stała parę metrów od miejsca, gdzie była grana ta scena, nie interweniowała. Shields przyznaje, że tego nie rozumie. "Przez wiele lat bardzo nie chciałam winić o nic mojej mamy, ale gdy moje córki [19-letnia Rowan i 16-letnia Grier - przyp. red.] zapytały mnie, dlaczego wtedy nie zareagowała, zrozumiałam, że nie wiem. Też tego nie rozumiem" - mówi aktorka. "Powiedziały do mnie »Mamo, to przecież dziecięca pornografia! Czy pozwoliłabyś nam zrobić to w wieku 11 lat?«. Nie, nigdy!" - kontynuuje gwiazda.

Brooke Shields: "Nie wiem, jak udało mi się przetrwać"

To nie był jedyny raz, gdy Shields, jako dziewczynka, była seksualizowana. Miała 10 lat, gdy pozowała do "Playboya". "Nie wiem, jak moja mama mogła nie widzieć w tym niczego złego. Nie rozumiem" - przyznaje w zwiastunie filmu. Gdy miała 15 lat, na planie hitu "Błękitna laguna" twórcy filmu zachęcali ją do nawiązania prawdziwego romansu z 18-letnim aktorem Christopherem Atkinsem, z którym występowała. Potem przyszła mocno erotyczna reklama dżinsów Calvina Kleina, a jeszcze później wstyd, związany z kuriozalną nagonką, jaka pojawiła się wobec niej po tym, jak przyznała, że do 22. roku życia pozostała dziewicą. Po wielu latach terapii Shields ma się już dobrze, jak sama jednak mówi, nie ma pojęcia, jakim cudem udało się jej to wszystko przetrwać.

"I'm amazed that I survived any of it." Here's the trailer for "Pretty Baby: Brooke Shields," streaming on @hulu April 3rd.#BrookeShields @BrookeShields pic.twitter.com/FyGUFL4S6A— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 21, 2023

