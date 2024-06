Bolesny cios dla Brada Pitta. Jego córka w sekrecie wynajęła prawnika

Z "Listów do M" do więzienia

Angelina Jolie i Brad Pitt: Bajkowy ślub, rozwód jak z koszmaru

Zanim Brad Pitt (60 l.) poślubił Angelinę Jolie (48 l.), związany był z ulubienicą widzów - Jennifer Aniston. Gdy romans aktora z koleżanką z planu "Pan i pani Smith", opinia publiczna nie zostawiła na nich suchej nitki. Jednak z czasem Jolie i Pitt stali się kolejną ulubioną parą Hollywood. Gwiazdor adoptował dzieci swojej ukochanej, a z czasem doczekali się trójki biologicznego potomstwa.

W sierpniu 2014 roku pobrali się w otoczeniu najbliższych. Małżeństwo trwało zaledwie dwa lata. Wiele osób nie kryło zaskoczenia, gdy w 2016 roku Jolie złożyła papiery rozwodowe, a jako powód rozstania podała różnice nie do pogodzenia i "dbałość o dobro rodziny". Wtedy rozpoczął się medialny spektakl, który trwa do dzisiaj.

Byli małżonkowie zaczęli przerzucać się oskarżeniami. Najpoważniejsze padły pod adresem aktora, który miał mieć poważne problemy z alkoholem, po którego spożyciu stawał się agresywny i dopuszczał się przemocy fizycznej wobec członków swojej rodziny. Po rozwodzie kontakt Pitta z dziećmi został mocno ograniczony. Trzy lata temu ubiegał się o opiekę naprzemienną, ale sąd odrzucił jego wniosek.

Dzieci odcinają się od Brada Pitta

Wiele wskazuje na to, że aktor nie ma najlepszych relacji z dziećmi. Pod koniec 2023 roku wyciekły "życzenia", które trzy lata wcześnie z okazji urodzin złożył mu syn Pax (20 l.). Chłopak nie przebierał w słowach. Nazwał ojca "światowej klasy du***em".

"Raz po raz udowadniasz, że jesteś okropną i podłą osobą. Nie masz szacunku ani empatii wobec czwórki swoich najmłodszych dzieci, które drżą ze strachu w twojej obecności. Nigdy nie zrozumiesz, jakie szkody wyrządziłeś mojej rodzinie" - pisał najstarszy z rodzeństwa.

Dobrego zdania o ojcu nie mają również córki. Najstarsza z nich w ubiegłym roku zaczęła przedstawiać się jako Zahara (19 l.) Jolie, odcinając się przy tym od nazwiska ojca. Niedawno media zauważyły, że również Vivienne (15 l.) zaczęła posługiwać się jedynie nazwiskiem matki.

Na taki sam krok zdobyła się również jej starsza siostra, Shiloh (18 l.). Co więcej, postanowiła zrobić to oficjalnie. W tajemnicy wynajęła prawnika, który pomógł jej w tym procesie. Kilka dni po swoich 18-stych urodzinach złożyła potrzebne dokumenty. "Shiloh zatrudniła prawnika i sama za to zapłaciła. Angie nie miała pojęcia o tym, co zrobiła, w związku z czym nie wypowiada się na ten temat" - twierdzi informator "Entertainment Tonight".

Podobno wcześniej chciał to zrobić również najstarszy z rodzeństwa, Maddox (22 l.). Odradzić mu to miała sama Angelina Jolie.

