Po głośnym rozwodzie z Martyną Wojciechowską Przemek Kossakowski ożenił się ponownie. Kim jest jego trzecia żona?

Przemek Kossakowski przez wiele lat regularnie pojawiał się w telewizji. Znany był z zamiłowania do podróży i odkrywania zagadek ludzkich motywacji. Pokazywał w swoich programach to, co nie do końca poznane, niekiedy dziwne czy wręcz przerażające. Niejednokrotnie łamał tabu. Jego nieszablonowe programy telewizyjne pokazywały życie, jakiego nieczęsto mamy okazję być świadkami: "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja" i chyba najpopularniejszy "Down the road. Zespół w trasie". O dziennikarzu było też głośno najpierw za sprawą małżeństwa, a wkrótce po nim rozwodu z Martyną Wojciechowską. Choć wydawali się idealnie dobraną parą, ich związek nie przetrwał próby czasu. Żadne z nich nie zdradziło powodów rozstania, choć Martyna w rok po tym, jak oficjalnie przestali być małżeństwem, wyznała, że nie umiała być żoną.

Przemek Kossakowski ożenił się w 2023 roku po raz trzeci

Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o tym, że Kossakowski znów jest zajęty. Internauci dopatrzyli się obrączki na jego palcu i po nitce doszli do kłębka... a właściwie do profilu jego żony Patrycji. Teraz informację tę potwierdziła w rozmowie z Rewia znajoma dziennikarza. "Relacja na początku była czysto koleżeńska. Ale po jakimś czasie poczuł, że to, co łączy go z terapeutką, jest o wiele głębsze. Że tak naprawdę nie chce być celebrytą z telewizji, tylko pragnie pomagać innym, jak Patrycja. Zakochał się w jej wrażliwości i skromności. Podobnie jak ona ceni sobie prywatność. Poczuł, że uwiera go życie na świeczniku, że nie chce tak funkcjonować. Pobrali się w zeszłym roku. Patrycja nosi podwójne nazwisko." - cytuje rozmówczynię tygodnik.

Kim jest żona dziennikarza, Patrycja Bartoszuk-Kossakowska?

Według informacji tygodnika, które potwierdzają wcześniejsze ustalenia internautów, Kossakowski ożenił się terapeutką, która poznał na planie "Down the road. Według doniesień magazynu to właśnie pod wpływem trzeciej żony wycofał się z showbiznesu i skupił na pomocy osobom niepełnosprawnym. Razem prowadza fundację. "Pracują razem z Patrycją. Oboje naprawdę kochają to, co robią. I mają święty spokój, z dala od blichtru i telewizyjnego szumu" - mówi informator. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego na wspólnej drodze.

