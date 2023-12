To nie przelewki

Informację o wypadku Majki Jeżowskiej przekazał portal Pomponik, który rozmawiał ze słynną piosenkarką, która jest jedną z największych gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów", czyli Sylwestra w Polsacie. Majka Jeżowska, która niedawno rozstała się ze swoim partnerem, przeżywa kolejną młodość i szykuje prawdziwy show na sylwestrowy wieczór. Wiele osób czeka właśnie na jej występ. Niewiele brakowało, a musieliby obejść się ze smakiem. Artystka bowiem tuż przed Sylwestrem w Polsacie przeżyła chwile grozy. Okoliczności wypadku są mocno nietypowe. "Dopiero co przewróciła się, odbierając kostiumy, które już wieczorem wykorzysta na scenie. Jak do tego doszło? Gdy otwierała auto kluczykiem, straciła równowagę. Podbiegła do niej młoda dziewczyna i jej pomogła. Skończyło się na obtarciu dłoni i kolana" - czytamy w Pomponiku. Uff... Dobrze, że Majce Jeżowskiej nie stało się nic poważniejszego. - Coś się musiało wydarzyć, żeby nie było, że wszystko jest idealnie - z właściwym dla siebie dystansem podsumowała legendarna artystka. Teraz czekamy na show Majki Jeżowskiej podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów".

