Dagmara Kaźmierska i Roksana Węgiel relacje

Wydawało się, że Dagmara Kaźmierska (49 l.), jeśli miałaby już zaprzyjaźnić się z kimś z pozostałych uczestników programu "Taniec z gwiazdami", to będą to koleżanki, do których "Królowej życia" bliżej pod względem wieku, czyli np. Anita Sokołowska (48 l.) czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska (60 l.). To jednak zaledwie 19-letnia Roksana Węgiel okazała się najlepszą kumpelką Dagmary Kaźmierskiej. Dla młodej dziewczyny starsza o 30 lat koleżanka mogłaby być autorytetem. Z przeszłością "Królowej życia" jednak jest to trudne. Przypomnijmy, że celebrytka ma za sobą przeszłość kryminalną i pobyt za kratkami. Ostatnio pojawiły się nowe materiały o dawnej mrocznej działalności Dagmary Kaźmierskiej. Wyłania się z nich obraz okrucieństwa w czystej postaci. Teraz od "Królowej życia" odcina się i Polsat, i TVN, a przecież jeszcze niedawno Dagmara Kaźmierska była gwiazdą tych stacji. Zresztą jej przeszłość była jednak dość dobrze znana. Co prawda o szczegółach jakoś powszechnie się nie mówiło, ale i wyrok, i odsiadka żadną tajemnicą nie były. Tym bardziej może dziwić to, że Roksana Węgiel znalazła sobie koleżankę w osobie Dagmary Kaźmierskiej.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniała Dagmara Kaźmierska

Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska na obrzydliwym nagraniu

Roxie mocno przeżyła rezygnację "Królowej życia" z udziału w dalszej części programu "Taniec z gwiazdami" (Dagmara Kaźmierska wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji żeber). - O nieee. Trzymaj się kochana - napisała Roksana Węgiel pod zamieszczonym w sieci oświadczeniem Kaźmierskiej. Do wpisu Roxie dodała wymowne gesty w formie emotek - zrozpaczone buźki, serce, a nawet złożone do modlitwy ręce. Z kolei "Królowa życia" nazywała piosenkarkę "serduszkiem" i "iskierką". - Ja ją uwielbiam naprawdę. I Kevina też. Oni tworzą fajną parę. Oni się kochają. Oni są ze sobą szczęśliwi i nic nam do tego. My możemy i powinniśmy tylko kibicować ich miłości. Niech ludzie się kochają, miłują i szanują. Przecież na tym to polega. Świat powinien się opierać na miłości i wzajemnym szacunku, a nie na nienawiści, na hejcie, na jakichś rozstaniach, na łzach - mówiła Dagmara Kaźmierska. Po ostatnich wstrząsających doniesieniach o 49-letniej celebrytce znajomość z nią może być dla Roxie kłopotliwa. Szczególnie, że internauci dokopali się do wspólnego nagrania obu uczestniczek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Niestety, to nie jest fejk. Na wideo opublikowanym na TikToku widać, jak Roxie razem z Dagmarą Kaźmierską podkładają głos pod słynną wypowiedź z programu "Królowe życia". - Ku***a, kocham cię. My jesteśmy sku***syny. Okropne dwie szuje" – słyszymy na obrzydliwym nagraniu. Miało to być śmieszne...

Sonda Czy Dagmara Kaźmierska powinna całkowicie zniknąć z telewizji i pozostałych mediów? Tak Nie Nie mam zdania