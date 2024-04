Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Nazwisko, obrączka, brak wspólnoty majątkowej

Niedługo po ostatnim odcinku programu "Taniec z gwiazdami" gruchnęła wiadomość o tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub. Świadczyć o tym ma wpis do bazy przedsiębiorców CEiDG, w którym Roxie widnieje już z podwójnym nazwiskiem Węgiel-Mglej. Oprócz tego piosenkarka wrzuciła do sieci zdjęcie męskiej dłoni z obrączką z wymownym podpisem "my love". Z wpisu do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika też, że Roksana Węgiel nie ma wspólnoty majątkowej z Kevinem Mglejem. To akurat w małżeństwach gwiazd praktyka dość często spotkana. O ślub Roxie i biznesmena zapytana została jej koleżanka z show "Taniec z gwiazdami" Dagmara Kaźmierska. Celebrytka nie dołączy się do chóru krytyków Roksany Węgiel, którzy uważają, że zawarcie małżeństwa w wieku 19 lat to pomysł - delikatnie mówiąc - niezbyt dobry.

Dagmara Kaźmierska o ślubie Roksany Węgiel. Nieprzyjemne słowa

Dagmara Kaźmierska w swoim stylu nie gryzła się w język. Padły nieprzyjemne słowa w kierunku różnych ciekawskich. - Niech każdy żyje swoim życiem. Nie patrzmy w cudzy gar, bo w naszym się zupa przypali. I cieszmy się szczęściem innych. Smuć się, jeżeli inni robią krzywdę. Ale też nie udawajmy, nie wydajmy wyroków, bo nie my jesteśmy od tego. Jest od tego Bóg, a na ziemi są od tego sądy. My tego nie róbmy. Żeby tak się ludzie stosowali do tego, co ja mówię, to by było wszystko fajnie, ale ludzie lubią żyć cudzym życiem i się w nie wtrącać. Nie jest to dobre. To nie jest wasza sprawa, kochani - podkreśliła "Królowa życia", która jest starsza od Roxie o 30 lat. Dagmara Kaźmierska nazywa młodą rywalkę z "Tańca z gwiazdami" swoim "serduszkiem" i "iskierką". - Ja ją uwielbiam naprawdę. I Kevina też. Oni tworzą fajną parę. Oni się kochają. Oni są ze sobą szczęśliwi i nic nam do tego. My możemy i powinniśmy tylko kibicować ich miłości. Niech ludzie się kochają, miłują i szanują. Przecież na tym to polega. Świat powinien się opierać na miłości i wzajemnym szacunku, a nie na nienawiści, na hejcie, na jakichś rozstaniach, na łzach - stwierdziła celebrytka.

