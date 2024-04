Roksana Węgiel i Kevin Mglej już po ślubie?

Roksana Węgiel poza swoim wybrankiem właściwie świata nie widzi. Kevin Mglej także w Roxie wpatrzony jest jak w obrazek. Para zaręczyła się w 2023 roku, gdy piosenkarka miała zaledwie 18 lat. Ślub Roksany Węgiel i jej partnera - zgodnie z zapowiedzią samej Roxie - odbyć miał się jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że to już się dokonało. Ostatnio o partnerze wokalistki głośno było przy okazji jej udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Pojawiły się informacje o tym, jakoby Kevin Mglej miał blokować dostęp mediów do swojej ówczesnej narzeczonej. - On decyduje, z którymi mediami wolno jej rozmawiać. Większości wywiadów odmawia, co utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roksana jest jedną z największych gwiazd... On też musi autoryzować wszystko, każdą wypowiedź. Zamknął ją w złotej klatce i broni dostępu, czego wszyscy w produkcji mają dosyć - zdradziła nam osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami. Niespodziewanie wybranek Roksany Węgiel postanowił usunąć się z mediów społecznościowych! - Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego - poinformował Kevin Mglej.

Kim jest Kevin Mglej? Zdumiewająca przeszłość męża (?) Roksany Węgiel

Kevin Mglej od Roksany Węgiel starszy jest o osiem lat. 27-latek - jak na swój wiek - ma bardzo bogaty życiorys. Mężczyzna jest już ojcem - ma syna z aktorką Malwiną Dubowską. Wokół kobiety z racji powiązań z partnerem Roxie często robi się szum medialny. Ona jednak podchodzi do tego ze spokojem. - Ja tam jestem na doczepkę. To mnie nie dotyczy. Ja mam swoje życie tutaj. To, co tam się dzieje, to nie jest moje - przekonywała aktorka w rozmowie z internautami. Kevin Mglej z Malwiną Dubowską ślubu nie brał, dlatego nie było przeszkód do tego, by stanął na ślubnym kobiercu razem z Roksaną Węgiel. Dla wielu osób zdumiewająca jest także zawodowa przeszłość Kevina Mgleja. Mało kto wie, że partner Roxy jest autorem tekstów do piosenek. - Dziś spełniło się jedno z moich artystycznych marzeń. Zaśpiewałaś na scenie w Opolu piosenkę, którą miałem przyjemność pisać. Na tej samej scenie, na której inni artyści na przestrzeni lat wykonywali utwory napisane przez Agnieszkę Osiecką czy Jacka Cygana - cieszył się Kevin po występie Roksany Węgiel na festiwalu w Opolu. My sięgnęliśmy dalej i dotarliśmy do zamierzchłej przeszłości mężczyzny. Okazuje się, że ma on także talent aktorski - w przeszłości występował m.in. w "Ojcu Mateuszu". To jednak nie wszystko. Kevin Mglej prowadzi agencję marketingową House of Hype by KM oraz jest właścicielem wytwórni muzycznej Unity Record! Intersujące jest także wykształcenie męża (?) Roksany Węgiel. Kevin Mglej studiował bowiem prawo na słynącym z dobrej renomy Uniwersytecie Warszawskim. Prawdziwy człowiek orkiestra.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Sonda Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie? Tak Nie Może trochę Trudno powiedzieć