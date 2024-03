Szok! Kevin Mglej podjął radykalną decyzję! Klamka zapadła

Roksana Węgiel to znana polska wokalistka, która zasłynęła z wygrania nie tylko The Voice Kids, ale także Eurowizji Junior 2018. Od tamtej pory piosenkarka regularnie pojawia się w polskich mediach. W jej życiu ostatnio dzieje się bardzo dużo. Jakiś czas temu piosenkarka poinformowała o zaręczynach ze swoim chłopakiem, Kevinem Mglejem. Ostatnio możemy podziwiać ją w "Tańcu z Gwiazdami". Aktualnie głośno jest o narzeczonym wokalistki w kontekście jakoby miał on kontrolować i nadmiernie sterować karierą ukochanej. Ale gdyby tego było mało, Kevin Mglej podjął mocną decyzję, znika bowiem z Instagrama! Co dalej z jego kontem?

Kevin Mglej znika z Instagrama! Odda konto fundacji!

Kevin Mglej postanowił, że zniknie z Instagrama, a swoje konto planuje oddać. Do znajomych odezwie się z prywatnego konta.

- Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego - przekazał.

