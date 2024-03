Nie doczekał kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Ciało znaleziono w hotelu. Cezary Olszewski straszną tajemnicę zabrał do grobu

Legendarny program TVP spada z anteny! Jego prowadzący to twórca sukcesów Budki Suflera

Co się stało?

Dagmara Kaźmierska w programie "Taniec z gwiazdami". Miała bardzo burzliwe życie

Dagmara Kaźmierska znów jest w centrum uwagi. Wszystko za sprawą jej udziału w programie "Taniec z gwizdami", gdzie jej trenerem i partnerem na parkiecie jest Marcin Hakiel. Pomiędzy tą dwójką ponoć relacje nie były najlepsze, ale w trakcie występów tego nie widać. Ostatnio gwieździe programu "Królowe życia" komplementy prawił sam Rafał Maserak. Inni jurorzy byli jednak bardziej powściągliwi. Dagmara Kaźmierska spełniła też swoje wielkie marzenie. Za kulisami "Tańca z gwiazdami" udało jej się porozmawiać z Niną Terentiew, czyli nieformalną carycą polskiej telewizji. "Królowa życia" miała bardzo burzliwe życie. Ze swoim byłym już mężem ślub wzięła za kratkami. Mimo że jest z nim po rozwodzie, celebrytka cały czas twierdzi, że to ona jest miłością jego życia. Wątpliwości budzi wiek Dagmary Kaźmierskiej. Niektórzy zarzucają uczestniczce programu "Taniec z gwiazdami", że - ze względu na swój bogaty życiorys - jest starsza, niż oficjalnie podaje. Ile lat ma Dagmara Kaźmierska?

Ile lat ma Dagmara Kaźmierska? Prawdziwy wiek gwiazdy programu "Królowe życia"

Co ciekawe, z drugiej strony część internautów uważa, że Dagmara Kaźmierska w rzeczywistości jest znacznie młodsza. Wszystko z powodu jej wyglądu i energii, której pozazdrościć je jej może niejedna dwudziestolatka. Sama "Królowa życia" ze swojego prawdziwego wieku jednak nie robi żadnej tajemnicy. Ile lat naprawdę ma Dagmara Kaźmierska? Zagadka została rozwiązana podczas jej rozmowy z magazynem "Viva". W przyszłym miesiącu uczesniczka programu "Taniec z gwiazdami" końcy 49 lat. - Tak, myślałam, że już pięć dych. Dobrze, że nie, bo to koszta, na 50-tkę trzeba bibę zrobić, dobrze, że to dopiero za rok. Tak, tak 49 lat będę miała - wyjawiła Dagmara Kaźmierska. Wygląda na swój wiek?

W naszej galerii prezentujemy, jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej