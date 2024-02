Majka Jeżowska wygadała się o kochanku! "Się wyrwało" Potężne zamieszanie!

Majka Jeżowska żałuje słów o kochanku

Majka Jeżowska znana jest przede wszystkim z wielkich dziecięcych przebojów, takich jak: "A ja wolę moją mamę", Wszystkie dzieci nasze są" czy "Laleczka z saskiej porcelany". Gwiazda otwarcie mówi nie tylko o swoich dokonaniach artystycznych, lecz także o poprawianiu urody. - Nie lubię patrzeć na swoje stare zdjęcia, na których mam krzywe zęby i krzywy nos. Nie ukrywam, że zadbałam o swój nowy uśmiech, nosiłam aparat chyba 3 lata i wyprostowałam sobie nos, jak wiele kobiet na świecie. Szczególnie nos wprawiał mnie w kompleksy, przeszkadzał podczas występów i wywiadów telewizyjnych, bo zawsze musiałam pilnować ustawienia lewym półprofilem do kamery, żeby nie było widać garbka - pamiątki po złamanym i źle zrośniętym w dzieciństwie nosie - wyznała kiedyś Majka Jeżowska w rozmowie z "Super Expressem". Piosenkarce zdarza się mówić nawet o... seksie. Bywa jednak i tak, że Majka Jeżowska swoich słów żałuje. Chodzi o wywiad, którego udzieliła w podcaście "Damy w mieście". Padły tam słowa o kochanku. Zrobiło się potężne zamieszanie.

Majka Jeżowska wspomina wywiad, w którym mówiła o kochanku. "Się wyrwało"

Z perspektywy czasu Majka Jeżowska twierdzi, że popełniła błąd, poruszając ten temat w wywiadzie. - To była bardziej prywatna sytuacja, to był bardziej taki prywatny wywiad. (...) Akurat wtedy sobie na to pozwoliłam, bo nie był to wywiad do kamery. Wiesz, jak się siedzi na kanapie w podkaście, to się wydaje, że się gada z kolegą i się wyrwało - tłumaczyła artystka w rozmowie z Pomponikiem. - To nie powinno być tematem w ogóle rozmów, niczyje życie prywatne czy intymne. Czasami są osoby, które prowokują, mówiąc o tym, chcą sprowokować zainteresowanie swoją osobą. Ja nie potrzebuję o tym mówić - podkreśliła zdecydowanie Majka Jeżowska, która była dwukrotnie mężatką (z Januszem Komanem i z Tomem Loganem).

