Ścibakówna o emeryturze Englerta. Padły mocne słowa

Beata Ścibakówna i Jan Englert od lat tworzą jeden z bardziej udanych związków w polskim show-biznesie. Aktorskie małżeństwo prócz długiego stażu może pochwalić się również zdolną pociechą, która poszła w ich ślady.

Zobacz też: Tomasz to jedyny syn Jana Englerta. Mężczyzna ma już 54 lata

Beata Ścibakówna o emeryturze Jana Englerta

W najnowszym wywiadzie dla shownews.pl Beata Ścibakówna wyjawiła czy jej mąż zamierza w końcu przejść na emeryturę. Okazuje się, że 80-latek w ogóle o tym nie myśli.

Zobacz też: Jan Englert usłyszał tragiczną diagnozę od lekarzy. Otwarcie mówi, że modli się o szybką śmierć

"On jest człowiekiem pasji. On jest człowiekiem akcji, człowiekiem pracy. Ja nawet mu mówię: "skończ już, wystarczy tego dyrektorowania, odpocznij sobie". Ale chyba trudno byłoby mu przejść nad tym do porządku dziennego. On jest człowiekiem bardzo aktywnym, taki jest i będzie" - powiedziała aktorka.

Zobacz też: Beata Ścibakówna wybrała się po nowe okulary. Wcześniej nie zauważyła znaku i... złamała zakaz!

W dalszej części rozmowy gwiazda wyznała, jak udaje jej się trwać przez tyle lat w szczęśliwym związku. Okazuje się, że para jest ze sobą praktycznie cały czas i to ich integruje.

"Każdy ma swoje recepty na to, żeby być w dobrym związku. Niektórzy są od siebie bardzo daleko, na przykład wyjeżdżają na jakieś swoje własne, prywatne wakacje. My wręcz przeciwnie - jesteśmy właściwie 24 godziny na dobę razem i chyba to nas integruje" - wyjawiła Beata.

Zobacz też: Tą fotką z wesela Beata Ścibakówna rozgrzała sieć. To aż nieprzyzwoite, w tym wieku tak wyglądać

Jak Ścibakówna poznała Englerta?

Beata Ścibakówna i Jan Englert poznali się jeszcze na studiach. Ona była jego studentką, a on jej profesorem. Historia ich miłości to gotowy scenariusz na film. Od ponad ćwierć wieku para jest małżeństwem. Owocem ich miłości jest córka - Helena Englert.

Zobacz też: To, co Ścibakówna i Englert wyprawiali na osłach, rozwścieczyło internautów! Nawet Kayah im dopiekła

Zobacz naszą galerię: Ścibakówna i Englert rozwścieczyli internautów, nawet Kayah zwróciła im uwagę!

Sonda Lubisz Jana Englerta? Tak, to świetny aktor i człowiek Nie, są lepsi aktorzy Jest mi obojętny