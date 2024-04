Tomasz to jedyny syn Jana Englerta. Mężczyzna ma już 54 lata

Jan Englert to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Ma na swoim koncie wiele fantastycznych ról. Zagrał między innymi w takich produkcjach, jak "Sól ziemi czarnej" czy "Noce i dnie". W ostatnim czasie jednak zrezygnował z bywania na salonach, tę pałeczkę po nim przejęła zaradna córka Helena Englert. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Jan ma jeszcze inne dzieci, w tym syna, który niedługo skończy 54 lata.

Jan Englert ma syna ze związku z Barbarą Sołtysik

Zanim Englert rozpoczął relację z Beatą Ścibakówną był w związku małżeńskim z Barbarą Sołtysik. W 1970 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz, a później na świat przyszły jeszcze dwie córki pary. Niestety Jan i Basia postanowili się rozstać.

"Umówiliśmy się z żoną, że nie rozstaniemy się, dopóki dzieci nie będą dorosłe. I tak się stało" - powiedział Jan w wywiadzie w ramach cyklu "Rozmowy Dzień Dobry TVN".

Dzieci z pierwszego małżeństwa aktora nie poszły w ślady znanego ojca. Unikają blasku fleszy i raczej mało prawdopodobne jest, że wejdą do świata show-biznesu.

"Rodzice nas do tego zniechęcali. Mówili, że to trudny i stresujący zawód. Że nie daje poczucia bezpieczeństwa, wiąże się z byciem na świeczniku i nieustannym eksponowaniem siebie. Nie wyobrażam sobie siebie jako celebryty. Pamiętam, co się działo wokół moich rodziców. Ludzie zaczepiali ich na ulicy. Początkowo znana była matka, Barbara Sołtysik, później ojciec. Wiele osób traktowało go jak kumpla: "Cześć, Jasiek", wołali do niego" - mówił Tomasz Englert w wywiadzie dla "Gali".

Wiemy czym zajmuje się syn Jana Englerta

Tomasz Englert w 2024 roku skończy 54 lata. Mężczyzna już jako młody student rozpoczął karierę w branży sprzedaży oraz marketingu. Jako 25-latek objął dyrektorskie stanowisko w jednym z największych domów mediowych. Niestety kariera przyczyniła się do rozpadu jego małżeństwa. W kolejnym związku doczekał się córki Leny. Mężczyzna po jakimś czasie zrezygnował z wysokiego stanowiska i zajął się fotografią artystyczną.

"Mam 40 lat. Nie mam dzieci, a za to dużo pieniędzy. Dużo więcej, niż potrzebuję. Nie mam dla kogo ich zarabiać i na dodatek wielu rzeczy jeszcze nie przeżyłem, bo lata, kiedy wszyscy imprezowali, mnie upłynęły na pracy. Stwierdziłem, że jeśli będę tak żył dalej, umrę jako bogaty i nieszczęśliwy człowiek, który nie bardzo wiedział, po co to wszystko robi. Zrezygnowałem z pracy" - wspominał w rozmowie z dziennikarzami "Gali" Tomasz Englert w 2014 roku.

