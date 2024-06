Pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Ciało leży w kostnicy! Nowe, niepokojące wiadomości

A to ciekawe

Pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Poważne komplikacje

Barbara Sienkiewicz nie żyje od 10 dni. W piątek, 7 czerwca, jako pierwsi przekazaliśmy tę bardzo smutną wiadomość. Aktorka znana m.in. z serialu "Klan" miała 69 lat i osierociła 9-letnie bliźniaki. Po śmierci "najstarszej matki w Polsce" pojawiły się poważne komplikacje związane z jej ostatnim pożegnaniem. Pomoc przy organizacji pogrzebu Barbary Sienkiewicz zadeklarował Związek Artystów Scen Polskich. - Mamy problem, bo pani Barbara nie wyznaczyła nikogo na spadkobiercę. Nie ma zatem żadnej osoby, która mogłaby pobrać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pogrzeb - mówiła w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl Beata Bauer z sekretariatu Biura ZASP. Brak spadkobiercy wiązał Związkowi ręce. - ZASP chętnie zajmie się wszystkim, ale musimy czekać na decyzję sądu. Bez tego nic nie możemy zrobić - podkreśliła pracownica ZASP. Dzień później dobre wiadomości przekazał Krzysztof Szuster, prezes zarządu Związku Artystów Scen Polskich.

Najnowsze informacje na temat pogrzebu Barbary Sienkiewicz. Koszty "rosną z dnia na dzień"

Aktor w rozmowie z "Faktem" przekazał, że na mocy decyzji Zarządu Głównego warszawski oddział włącza się w sprawy pogrzebu Barbary Sienkiewicz. - Również kasa pogrzebowa wypłaci stosowne fundusze. I jedno, co mogę powiedzieć: na pewno nie pozostawimy naszej koleżanki i jej dzieci, zwłaszcza w tej sytuacji, która spotkała tę dwójkę, bez pomocy. Z moich informacji wynika, że nie będzie im siedziała krzywda, że dobrze trafiły bądź trafią - informował Krzysztof Szuster. Najnowsze informacje na temat pogrzebu Barbary Sienkiewicz są jednak niepokojące. Okazuje się, że ciało aktorki nadal leży w kostnicy, co najpewniej wiąże się z niemałymi kosztami. Dzień przechowywania zwłok w Warszawie wynosić może nawet 65 złotych za dzień. - Niestety koszty pogrzebu Barbary Sienkiewicz rosną z dnia na dzień. Przez niejasną sytuację z pochówkiem i brak wskazanego spadkobiercy, konieczne jest czekanie na decyzję sądu w tej sprawie. Minęło już wiele dni od śmierci Basi, a sprawa, jak można się domyślać, nie zostanie rozwiązana z dnia na dzień. To wszystko generuje niestety rosnące koszty pochówku, którego w tej sytuacji prawdopodobnie nie pokryje zasiłek pogrzebowy od państwa - mówiła Światowi Gwiazd osoba z otoczenia Barbary Sienkiewicz.

