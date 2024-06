Dramatyczny wypadek w centrum Poznania. Motocyklista wjechał w przystanek. Są poszkodowani

Poważny wypadek w centrum Poznania

W poniedziałkowy poranek (około godz. 8:35) przy ul. Roosvelta na poznańskim Moście Teatralnym doszło w fatalnego w skutkach wypadku. Motocyklista wjechał w przystanek komunikacji miejskiej.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem jadąc lewym pasem ulicą Roosveelta w kierunku ul. Dąbrowskiego na skutek - najprawdopodobniej zajechania mu drogi przez inny samochód, zmienił kierunek jazdy, aby uniknąć zderzenia - mówi Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.

Motocyklista wjechał w przystanek w Poznaniu. Dwie kobiety poszkodowane

Na efekty nie trzeba było długo czekać… Motocyklista najpierw wjechał na torowisko, motocykl odbij się od tramwaju i uderzył w stojące na przystanku dwie kobiety. - Trafiły do szpitala, przytomne - relacjonuje Paterski. Motocyklista z ogólnymi potłuczeniami i urazem nogi, także trafił do szpitala przytomny. - Trwają czynności na miejscu. Policjanci ustalają dokładny przebieg zderzenia - dodaje policjant. Do sprawy wrócimy. Do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność.