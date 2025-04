Trump wysuwa żądania wobec Europy. "Dużo pieniędzy każdego roku"

Donald Trump żąda "dużo pieniędzy" od Europy. "Po pierwsze za teraźniejszość, ale także za przeszłość"

Kilka dni temu Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające "cła wzajemne" w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane do Stanów Zjednoczonych z zagranicy, a w przypadku towarów z Unii Europejskiej wyniosą one aż 20 proc. Sytuacja zachwiała rynkami na świecie i wywołała obawy o nadejście recesji. Czego Trump od chce? Pieniędzy! Tuż po powrocie z trzydniowej wyprawy na pole golfowe prezydent USA wysunął nowe żądania wobec Europy. Powiedział powiedział dziennikarzom, że jeśli chodzi o europejskie kraje i cła, to "nie będzie rozmów, dopóki nie zapłacą nam dużych pieniędzy co roku, po pierwsze za teraźniejszość, ale także za przeszłość". Trump nie sprecyzował, o co dokładnie mu chodzi, ale twierdzi, że Europa "zabrała (Ameryce) wiele majątku".

Trump chce celowo doprowadzić do krachu na giełdzie? On sam zaprzecza

"Stany Zjednoczone nie mogą stracić 1,9 biliona dolarów na handlu. Nie możemy tego zrobić i jednocześnie wydać dużo pieniędzy na NATO, aby chronić narody europejskie, chronić je wojskiem i tracić pieniądze na handlu. Cała ta sprawa jest szalona, a ja zostałem wybrany na tej podstawie. Wiecie, Amerykanie rozumieją to o wiele lepiej niż media, ale media to rozumieją" - mówił Donald Trump na pokładzie Air Force One. Pytany o to, czy celowo chce doprowadzić do krachu na giełdzie, prezydent zaprzeczył. Chodzi o teorię mającą tłumaczyć działania związane z cłami tym, że Trump chce doprowadzić do obniżki stóp procentowych i rentowności amerykańskich obligacji, co miałoby pozwolić na refinansowanie amerykańskiego długu niższym kosztem. "Nie chcę, by cokolwiek spadało, ale czasami trzeba przełknąć lekarstwo, by coś naprawić" - powiedział.

BREAKING:Trump says he won’t enter into talks with Europe on lifting tariffs ”unless they pay us a lot of money on a yearly basis, number one for present but also for past”Looks as Trump wants a similar deal as the minerals deal with 🇺🇦, hoping to get money back retroactively pic.twitter.com/3Kc6N3LZWc— Visegrád 24 (@visegrad24) April 7, 2025

