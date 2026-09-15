Polacy muszą być gotowi, szef MON zapowiada zmiany na granicy z Ukrainą. Powstaną hesco-bastiony

Polacy mieszkający w przygranicznych miejscowościach mogą spodziewać się w najbliższym czasie wzmożonego ruchu. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział właśnie, że Polska wzmocni ochronę przejść granicznych z Ukrainą. Dowództwo Generalne RSZ wyjaśniło, że prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Kosiniak-Kamysz o działaniach na rzecz wzmocnienia przejść granicznych poinformował we wtorkowym wpisie na platformie X. - Wzmacniamy ochronę naszych przejść granicznych z Ukrainą. Ostatnie dni pokazują, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy. Zgodnie z decyzją naszego rządu wzmacniana jest m. in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Żołnierze 18. Pułku Saperów realizują już zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą - napisał szef MON.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało - również na platformie X - że żołnierze 4. i 18. Pułku Saperów realizują zadania w ramach projektu Tarcza Wschód, związane z budową umocnień granicznych z wykorzystaniem zestawów fortyfikacyjnych hesco-bastion. - Prowadzą również działania w zakresie wsparcia inżynieryjnego na rzecz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, obejmujące budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej- - poinformowało Dowództwo Generalne.

Jak tłumaczy Polska Agencja Prasowa, hesco-bastiony to składane kosze z drucianej siatki otoczonej wytrzymałą tkaniną wypełnione np. piaskiem. Buduje się z nich tymczasowe umocnienia. Zastąpiły worki z piaskiem.

Nocne ataki Rosji na Ukrainę i bezpośrednia bliskość granicy z Polską. "Pilna odprawa"

W nocy z soboty na niedzielę w trakcie nocnych ataków Rosji na Ukrainę w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa, który znajdował się 2 km od granicy z Polską na stacji Jagodzin. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Na specjalnej, pilnej odprawie w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. W poniedziałek Tusk spotkał się z szefami MON, MSZ, MSWiA, ministerstwa finansów, ministrem-koordynatorem służb specjalnych i z dowódcami Wojska Polskiego i służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły kolejnych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa polskich granic.

Źródło: PAP

Galeria zdjęć: Potężny atak Rosji na Ukrainę, płoną bloki w Kijowie. Ofiary i ranni

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Sonda Czy zmasowane nocne ataki Rosji na Ukrainę zwiększają zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski? Tak, konflikt realnie się do nas zbliża Tak, ale Polska jest dobrze przygotowana Nie, to głównie presja psychologiczna Trudno powiedzieć / nie mam zdania