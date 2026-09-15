Pokonali 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki w pełnym ekwipunku. Mistrzowski duet

Mistrzostwa Polski Strażaków. Tryumf zespołu z Podkarpacia

Reprezentanci Podkarpacia, asp. Małgorzata Kołodziej z tarnobrzeskiej straży pożarnej oraz str. Piotr Bałut służący w Łańcucie, okazali się bezkonkurencyjni podczas ósmej edycji krajowych zawodów w biegu po schodach. Zmagania odbyły się w stolicy, a zadaniem uczestników było wdrapanie się na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki, co oznaczało pokonanie około ośmiuset stopni. Co istotne, trasę tę musieli przebyć w kompletnym ekwipunku bojowym. Startujący w kategorii mieszanej zespół zameldował się na mecie z imponującym wynikiem 7:35,53, udowadniając swoją wybitną wydolność organizmu.

Tegoroczna rywalizacja w ramach mistrzostw "Wieżowiec 2026" przyciągnęła do Warszawy aż 455 funkcjonariuszy. Dystans prowadzący na szczyt warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki wymagał nie lada wysiłku, a dodatkowe obciążenie w postaci specjalistycznego ubioru i sprzętu potęgowało trudność zadania. Znakomity czas osiągnięty przez podkarpacką dwójkę pozwolił im stanąć na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji MIX.

- ​Piotr po raz kolejny udowodnił, że znajduje się w gronie absolutnie najlepszych, a jego niesamowita forma, żelazna kondycja i determinacja przynoszą najwyższe laury na arenie ogólnokrajowej. Serdecznie gratulujemy Piotrowi i Małgorzacie mistrzowskiego tytułu oraz dziękujemy za godne reprezentowanie podkarpackiego pożarnictwa! - przekazali dumni koledzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.