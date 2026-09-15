Kobieta błąkała się nocą w samej koszuli. Co wydarzyło się po ucieczce ze szpitala?

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-15 13:10

Po Lesku błąkała się kobieta ubrana zaledwie w szpitalną koszulę, zdecydowanie niedostosowaną do panujących na zewnątrz temperatur. Okazało się, że 55-latka postanowiła opuścić szpital, nikogo o tym nie informując.

Góra radiowozu z napisem Policja na sygnale. O odnalezieniu pacjentki w Lesku przeczytasz na SE.
Autor: AGO
  • W Lesku 55-letnia kobieta błąkała się nocą, ubrana jedynie w szpitalną koszulę, po tym jak sama opuściła szpital, nie informując personelu.
  • Została zauważona przez kierowcę autobusu około godziny 21, a następnie odnaleziona przez policję około godziny 23 na obrzeżach miasta.
  • Wychłodzona i zmęczona kobieta została zaopiekowana przez funkcjonariuszy, a następnie przekazana ratownikom medycznym.

Kobietę ubraną w szpitalną koszulę zauważył kierowca autobusu, który powiadomił policjantów. Mężczyzna widział ją dzień wcześniej, około godziny 21, w centrum Leska. O tej sytuacji powiadomił funkcjonariuszy pół godziny później, gdy zakończył kurs w sąsiednim powiecie.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kobiety. Znaleźli ją zmęczona i wychłodzoną. Jak się okazało, sama opuściła szpital, nie informując nikogo.

Polecany artykuł:

- Około godziny 23, na obrzeżach miasta, poza terenem zabudowanym zauważyli kobietę opierającą się o barierę drogową. Była zmęczona i wychłodzona. Okazało się, że 55-latka nie informując personelu medycznego sama opuściła szpital, którego była pacjentką, ponieważ chciała wrócić do domu – przekazuje podkarpacka policja w komunikacie. 

Policjanci zaopiekowali się kobietą i zabrali ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać, powiadomili także placówkę medyczną. Mieszkanka powiatu bieszczadzkiego została przekazana pod opiekę ratownikom medycznym. 

Polecany artykuł:

W pół minuty zabił pana Franciszka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki