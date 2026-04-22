Kraksa pod Siedlcami. Osobówka wyrzuciła busa do rowu. Jedna osoba w szpitalu

W Sionnej na trasie Warszawa-Siedlce doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem.

Kierujący Citroënem, skręcając, nie ustąpił pierwszeństwa busowi, który wpadł do rowu.

Jedna osoba została ranna.

Wypadek na trasie do Warszawy

W środę, 22 kwietnia, kilka minut przed godziną 9 na drodze krajowej K92 (dawna DK2) w miejscowości Sionna doszło do zderzenia dwóch pojazdów - Citroena oraz Renaulta.

Kierujący samochodem osobowym Citroen, skręcając w boczną drogę, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu pojazdem dostawczym. W wyniku tego doszło do zderzenia, po którym bus wypadł do przydrożnego rowu.

Pasażerka trafiła do szpitala

Uderzenie było na tyle poważne, że do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała została przewieziona pasażerka Renaulta. Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu, Przejazd odbywał się jednym pasem, co powodowało spowolnienie ruchu i kolejki pojazdów.

Miejscowa policja prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

Sonda Czy wiesz jak zachować się, gdy jesteś świadkiem wypadku? tak, byłam/byłem w takiej sytuacji tak, myślę, że bym sobie poradziła/poradził Nie, nigdy nie robiłam/em