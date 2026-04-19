Tragiczna sobota na Mazowszu. Dwa śmiertelne wypadki jednego dnia

Tragiczna sobota na Mazowszu: Dwa śmiertelne wypadki z udziałem motocyklisty i rowerzysty w ciągu kilku godzin.

Młody motocyklista zginął w Nowym Dworze Mazowieckim po wymuszeniu pierwszeństwa przez kierowcę Forda.

W powiecie sochaczewskim rowerzysta stracił życie, wjeżdżając przecinając jezdnię.

Śmierć motocyklisty w Nowym Dworze Mazowieckim

Pierwszy wypadek postawił na nogi służby w Nowym Dworze Mazowieckim. 28-letni kierowca motocykla Suzuki GSX-R1000, jadąc drogą z pierwszeństwem, zderzył się z samochodem osobowym Fordem Fiestą. Kierujący osobówką, skręcając na parking, wymusił pierwszeństwo i z wielką siłą uderzył w mężczyznę na jednośladzie.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, lądował śmigłowiec LPR, a ratownicy przez blisko godzinę walczyli o życie motocyklisty. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Niewykluczone, że kierowca, który doprowadził do tragedii, usłyszy zarzuty.

Groźny wypadek motocyklisty w Warszawie

Rowerzysta zajechał drogę, zginął na miejscu

Niespełna dwie godziny później kolejna tragedia rozegrała się w miejscowości Mizerka w powiecie sochaczewskim. 20-letni kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę, który wjechał na jezdnię - i tu doszło do wymuszenia pierwszeństwa. Rowerzysta "przeciął" drogę Seatowi, informuje Miejski Reporter.

Uderzenie było potężne. Na zdjęciach widać rower w częściach, z wygiętymi kołami, leżący na poboczu. Przednia szyba po stronie pasażera została "skasowana". Rowerzysta nie miał szans na przeżycie.

W obu przypadkach kierowcy samochodów byli trzeźwi. Drogi w miejscach wypadków zostały zablokowane, a służby prowadziły działania i wyjaśniały okoliczności tragedii. Dwa wypadki, dwa ludzkie życia i jedna gorzka refleksja. Chwila nieuwagi na drodze może mieć nieodwracalne skutki.

Źródło: Miejski Reporter