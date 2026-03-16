36-latek wjechał Toyotą w motocyklistę i zwiał. Nawet nie próbował ratować rannego!

Alicja Franczuk
2026-03-16 10:19

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Z ustaleń policji wynika, że kierowca Toyoty wymusił pierwszeństwo na motocykliście, a następnie zwiał, pozostawiając rannego 25-latka na pewną śmierć. Nawet nie próbował go ratować! Policjantom udało się namierzyć uciekiniera. 36-latkowi grozi nawet dwudziestoletnia odsiadka.

Autor: KPP w Wołominie/ Materiały prasowe

Kozły. Śmiertelny wypadek, nie żyje motocyklista

Do tragicznego wypadku doszło 28 lutego w miejscowości Kozły pod Tłuszczem. Według ustaleń policji kierowca Toyoty podczas skręcania wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym motocykliście. Doszło do zderzenia. Kierowca osobówki nawet nie próbował ratować rannego 25-latka! Zwiał z miejsca zdarzenia. Młody mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

36-latek zatrzymany

Na miejscu tragicznego wypadku policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli szereg śladów. Mundurowym udało się namierzyć kierowcę Toyoty. Ustalili jego tożsamość, a także miejsce jego pobytu.

- W wyniku skoordynowanych działań policjantów z Komendy Stołecznej Policji i funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji, przy wsparciu Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, podejrzany 36-latek został zatrzymany wkrótce po przekroczeniu granicy państwowej - przekazała podkom. Monika Kaczyńska z policji w Wołominie.

Autor: KPP w Wołominie/ Materiały prasowe

Nawet 20 lat więzienia

W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie 36-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Na wniosek prokuratora, Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Autor: KPP w Wołominie/ Materiały prasowe

