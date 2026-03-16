Sąsiad usłyszał hałas i zadzwonił na 112. 20-latek wpadł na gorącym uczynku

Było południe, gdy policjanci z wolskiej komendy otrzymali pilne zgłoszenie. Ktoś zauważył mężczyznę, który prawdopodobnie próbuje włamać się do jednego z mieszkań w bloku. Mundurowi nie zwlekali ani chwili, już po kilku minutach byli na miejscu.

Gdy podbiegli do klatki schodowej, ich uwagę przykuł młody mężczyzna, który w pośpiechu próbował otworzyć drzwi wyjściowe z budynku. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Policjanci natychmiast podjęli wobec niego czynności.

20-latek od początku próbował się tłumaczyć. Zmieniał wersję wydarzeń i jak ustalili policjanci, próbował zmylić mundurowych, konfabulując na temat celu swojej wizyty w bloku. Funkcjonariusze nie dali się jednak nabrać.

Podczas sprawdzania wyszło na jaw, że młody mężczyzna miał przy sobie narzędzia, które mogły służyć do włamania. To jednak nie wszystko. Policjanci znaleźli przy nim również narkotyki: mefedron oraz marihuanę.

20-latek został zatrzymany. Mundurowi ustalili wstępne okoliczności całego zdarzenia, a sprawą zajęli się dochodzeniowcy zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Teraz może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają o czujności

− Pamiętajmy! Jeśli tylko poweźmiemy przypuszczenie o możliwym włamaniu wybierzmy numer 112 i przekażmy stosowne informacje policji − przekazują mundurowi podkreślają, że szybka reakcja może pomóc zapobiec przestępstwu i uchronić sąsiadów przed stratami.

Warto też zwracać uwagę na obce osoby kręcące się po klatkach schodowych i w pobliżu bloków, nie tylko wieczorem czy w nocy, ale również w ciągu dnia. Nasze spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy.