Zbudują nowy most w Warszawie. Gdzie powstanie przeprawa?

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poznał oferty w przetargu

Pierwsze zapowiedzi przebudowy starego obiektu nad Kanałem Żerańskim, łączącego ulicę Białołęcką z Płochocińską, ogłoszono w ostatnich miesiącach 2025 roku. Jak zaznaczyli urzędnicy ze stołecznego ZDM, dotychczasowa przeprawa nie przechodziła poważniejszej modernizacji od ponad trzech dekad. Z tego powodu podjęto decyzję o nowej inwestycji.

W marcu 2026 roku urzędnicy otworzyli oferty od przedsiębiorstw chętnych do podjęcia się zadania. Do przetargu zgłoszono dokładnie czternaście propozycji, z których wszystkie okazały się tańsze od przewidywanego budżetu w wysokości 22,3 miliona złotych. Najniższa wyniosła zaledwie 12,3 miliona złotych, z kolei najdroższa zamknęła się w kwocie niespełna 19,9 miliona złotych. Teraz drogowcy przeprowadzą szczegółową analizę, a następnie podpiszą kontrakt z wybraną firmą. Wykonawca otrzyma 16 miesięcy sfinalizowanie budowy.

Stary most zostanie rozebrany. Co zyskają mieszkańcy?

Zgodnie z planami ZDM-u dotychczasowy obiekt zostanie całkowicie rozebrany. W jego miejscu wykonawca wzniesie zupełnie nową konstrukcję, która zagwarantuje wyższy komfort dla zmotoryzowanych, a także w pełni bezpieczną infrastrukturę wytyczoną z myślą o lokalnych rowerzystach i przechodniach.

„W ramach przebudowy po obu stronach mostu powstaną szerokie ciągi - po 3,5 m - które zostaną przystosowane do wyznaczenia na nich ciągu pieszo-rowerowego. Ciągi oddzielimy od jezdni barierkami, których dzisiaj na moście brakuje” - przekazali przedstawiciele ZDM-u.

Należy dodatkowo podkreślić, że w stolicy równolegle realizowana jest budowa innej przeprawy, zlokalizowanej w ciągu ulicy Płochocińskiej. W połowie marca przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przekazali, że "zakończono betonowanie podpór i skrzydeł obiektu, zamontowano stalowe belki konstrukcyjne, a obecnie trwa montaż prefabrykowanych elementów płyty pomostu". Prace nad tą inwestycją powinny zakończyć się w połowie 2026 r.

