Noc Muzeów 2026. "Ze śmiercią na Ty"

Niektóre miejsca mijamy codziennie, ale nigdy nie mamy odwagi wejść do środka. Kojarzą się z ciszą, smutkiem i trudnymi emocjami. Tymczasem właśnie tam kryją się historie, o których rzadko się mówi, choć dotyczą każdego z nas.

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie jedno z najbardziej nietypowych miejsc postanowiło otworzyć swoje drzwi dla odwiedzających. Dom Pogrzebowy Kucharski chce pokazać, jak naprawdę wygląda świat po drugiej stronie ceremonii pożegnania. Bez sensacji, bez horroru i bez sztucznego patosu, ale za to z ogromną dawką wiedzy, technologicznych ciekawostek oraz tematów, które potrafią zaskoczyć.

Noc Muzeów w domu pogrzebowym

Zakład Pogrzebowy Kucharski w Warszawie zlokalizowany jest na ulicy Josepha Conrada 7 i to właśnie tam odbędzie się wyjątkowa Noc Muzeów już 16 maja 2026 r. Zwiedzający będą mogli zobaczyć kulisy pracy domu pogrzebowego - od pierwszego kontaktu z rodziną, przez zaplecze techniczne, aż po przygotowanie zmarłych do ceremonii. Organizatorzy chcą pokazać, że za zamkniętymi drzwiami nie kryje się jedynie smutek, ale przede wszystkim profesjonalizm, empatia i ogrom odpowiedzialności.

Nie zabraknie rozmów o obyczajach pogrzebowych, symbolice ostatniego pożegnania czy przesądach związanych ze śmiercią. Pojawią się również tematy, które dla wielu wciąż pozostają tabu - jak kosmetyka pośmiertna czy codzienność osób pracujących w branży funeralnej.

Autor: Dom Pogrzebowy Kucharski Warszawa/ Materiały prasowe Noc Muzeów 2026 z Domem Pogrzebowym Kucharski

Humanoidalny robot w domu pogrzebowym. Urnuś czeka na gości

Jedną z najbardziej zaskakujących atrakcji wydarzenia będzie humanoidalny robot "Urnuś", który na jeden wieczór stanie się częścią zespołu. To nie żart ani futurystyczna dekoracja, lecz punkt wyjścia do dyskusji o tym, jak technologia może zmieniać sposób organizacji ceremonii pożegnalnych.

Czy sztuczna inteligencja i roboty będą kiedyś wspierać pracowników branży funeralnej? Czy technologia może pomóc rodzinom w trudnych chwilach? Organizatorzy chcą spojrzeć w przyszłość i pokazać, że nawet tak tradycyjna dziedzina zaczyna się dynamicznie zmieniać. Urnuś to jednak dopiero początek. Co jeszcze czeka na gości? O tym w galerii zdjęć poniżej!

Noc Muzeów w domu pogrzebowym. Plan wydarzenia [LISTA ATRAKCJI]

Nekroinfluencerzy i rozmowy bez tabu

W programie znalazły się także spotkania z osobami, które od lat edukują w internecie na temat śmierci, żałoby i pracy przy zmarłych. Pojawią się twórcy znani z TikToka, Instagrama i podcastów, którzy pokazują, że o przemijaniu można mówić spokojnie, rzeczowo i bez zbędnej sensacji. Poniże zamieszczamy część osób, które mają pojawić się na tegorocznym wydarzeniu:

Agnes Tołoczmańska (twórczyni instagramowego profilu Agnes zza Grobu)

Damian Skorliński (znany na TikToku jako techniksekcyjny)

Anna Nazimek (twórczyni kanału na TikToku porozmawiajmy_o_smierci)

Małgorzata Węglarz – tiktokerka i autorka głośnych książek, takich jak "Mamy trupaw szafie i co dalej".

Konkurs na Noc Muzeów 2026. Możesz wygrać urnę

Podczas wydarzenia organizatorzy przygotowali również konkurs, w którym do wygrania jest urna. To nietypowa, ale symboliczna nagroda wpisująca się w ideę całej inicjatywy - oswajania tematu śmierci i pokazania, że może on być omawiany otwarcie, bez tabu i zbędnego dystansu. Aby wziąć udział, wystarczy odwiedzić zakład podczas Nocy Muzeów, zrobić zdjęcie przy specjalnej ściance, opublikować je w swoich mediach społecznościowych, a następnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy.