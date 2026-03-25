Porzucił walizkę na Dworcu Centralnym i zaczął uciekać. Brytyjczyk ukrywał się przed karą więzienia

Zuzanna Sekuła
2026-03-25 14:27

Na Dworcu Centralnym w Warszawie miał miejsce pościg za mężczyzną, któremu przez długie miesiące udało się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali pochodzącego z Wielkiej Brytanii 38-latka. Mężczyzna, który od grudnia ubiegłego roku ukrywał się w stolicy, próbował uniknąć zasądzonej wcześniej kary 16 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się. Zaskoczony widokiem funkcjonariuszy, w akcie desperacji porzucił walizkę i rzucił się do ucieczki.

Autor: KSP KRP I/ Materiały prasowe
Brytyjczyk skazany za znęcanie się 

Porzucił walizkę i rzucił się do ucieczki, ale jego plan się nie powiódł. 38-letni obywatel Wielkiej Brytanii, który od wielu miesięcy ukrywał się w Warszawie przed karą więzienia, został zatrzymany po pościgu na Dworcu Centralnym. Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w związku z wyrokiem 16 miesięcy pozbawienia wolności za znęcanie się nad bliską osobą. Od grudnia ubiegłego roku unikał odpowiedzialności, ukrywając się w stolicy i próbując nie zwracać na siebie uwagi.

Pościg na Dworcu Centralnym

W ubiegłym tygodniu jego trop doprowadził policjantów ze Śródmieścia na Dworzec Centralny. Mężczyzna wyczuł, że depczą mu po piętach, więc zaplanował szybki wyjazd z Warszawy. Został rozpoznany w ostatniej chwili. Miał już przy sobie spakowaną walizkę i stał w rejonie kas biletowych. Gdy zorientował się w sytuacji, zostawił bagaż i podjął próbę ucieczki. Nie czmychnął daleko. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do aresztu, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary. 

- To kolejna zatrzymana przez śródmiejskich kryminalnych osoba poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości. Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej systematycznie i skutecznie prowadzą kierunkowe działania - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy śródmiejskiej komendy.

