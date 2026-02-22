Seria włamań w Warszawie. Policjanci czekali, aż złodzieje opuszczą okradzioną posesję

Kryminalni z KSP zatrzymali włamywaczy na gorącym uczynku

Skrupulatna praca operacyjna funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego na terenie Warszawy. Wszyscy zostali zatrzymani bezpośrednio po zdarzeniu, tuż po opuszczeniu posesji, do której się włamali.

Jak przekazał w komunikacie asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze od pewnego czasu prowadzili czynności operacyjne dotyczące serii włamań do domów jednorodzinnych. W toku prowadzonych czynności ustalili osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami oraz pojazd, którym się poruszały. Analiza zgromadzonych informacji wskazywała, że sprawcy mogą ponownie uderzyć na terenie jednego z warszawskich osiedli domów jednorodzinnych.

Zatrzymanie po włamaniu. Co znaleziono przy podejrzanych?

Policjanci udali się we wskazany rejon. W pewnym momencie zauważyli samochód, którym poruszali się wytypowani mężczyźni. Po zaparkowaniu pojazdu, trzej mężczyźni udali się w kierunku jednej z posesji. Po kilkudziesięciu minutach wrócili do auta. Wówczas policjanci podjęli natychmiastową interwencję. Mężczyźni zostali zatrzymani tuż po dokonaniu włamania.

− W toku dalszych czynności policjanci przeprowadzili przeszukania, w trakcie których została zabezpieczona m.in.: gotówka oraz narzędzia mogące służyć do popełnienia przestępstwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów kradzieży z włamaniem z art. 279 Kodeksu Karnego. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania − dodał asp. Sobótka.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi włamaniami do domów jednorodzinnych na terenie Warszawy i okolic.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji

