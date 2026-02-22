Kupić czy wynająć mieszkanie? Eksperci pokazali, co wychodzi taniej w Warszawie

Ile kosztuje wynajem mieszkania? Warszawa

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów Rankomat.pl i Rentier.io, choć liczba ogłoszeń najmu rośnie w porównaniu do grudnia, nie widać wyraźnych sygnałów do obniżek cen. Specjaliści zauważają jednak rosnącą opłacalność kredytu, który w kolejnych polskich miastach wygrywa cenowo z najmem. Jak wygląda sytuacja w samej Warszawie?

Zgodnie z zaprezentowanym raportem od początku tego roku stawki najmu w największych miastach Polski nie przekraczają 80 zł/m² - w Warszawie to 79 zł za metr. - Na rynku najmu styczeń wyglądał jak typowy miesiąc "powrotu aktywności" po końcówce roku. Liczba nowych unikalnych ofert wzrosła o ok. 30 proc. m/m, a pula ogłoszeń aktywnych o ok. 4 proc. m/m. Jednocześnie w ujęciu rocznym podaż jest niższa (ponad 6 proc.), co sugeruje, że rynek wszedł w 2026 r. z nieco mniejszą dostępnością mieszkań niż rok temu. Mimo że wysokie stawki najmu nadal występują w największych aglomeracjach, a tańsze dotyczą mniejszych miast, to nie ma silnej presji na podwyżki, ale jest wyraźne zróżnicowanie lokalne. Na razie trudno wskazać mocne powody do zmiany zapotrzebowania na najem. To może się zmienić, gdy dojdzie do zmiany stóp procentowych lub pojawią się regulacje wpływające na podaż, np. w najmie krótkoterminowym - zaznaczył Anton Bubiel, prezes Rentier.io.

Własne mieszkanie czy wynajem - co jest tańsze w skali miesiąca?

Jak podkreślają eksperci, obniżki stóp procentowych w ubiegłym roku sprawiły, że rośnie liczba miast, w których korzystniejszy jest kredyt niż najem. Gdy weźmie się pod uwagę kredyt ze spłatą na 30 lat, wkładem własnym 20 proc. i oprocentowaniem 5,55 proc. na mieszkanie o powierzchni 50 m², jedynie w trzech z 17 analizowanych miast najem okazuje się lepszą opcją. Mowa o Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku. W części miejscowości, szczególnie tych najtańszych, różnice opłacalności na rzecz spłaty hipoteki mogą sięgać nawet kilkuset złotych.

W samej Warszawie dużym problemem dla osoby chcącej kupić własne mieszkanie może być oczywiście zebranie wkładu własnego. Ostatecznie różnica między ratą i kosztami najmu nie okazuje się wcale znacząca - według ekspertów to 19 zł. Dla porównania, w Radomiu mowa o ponad 500 zł miesięcznie. Wszystko zależy więc od osobistych preferencji oraz podejścia do potrzeby posiadania własnego lokum.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że stolica znajduje się w czołówce miast z największymi dysproporcjami stawek najmu z podziałem na centrum i poza centrum. W Warszawie oraz Rzeszowie różnica na miesięcznym czynszu przekracza 1000 zł - wynika z danych numbeo.com dla mieszkania z jedną sypialnią. Na drugim biegunie znajduje się wspomniany już wyżej Radom, gdzie najem poza centrum jest o 200 zł droższy niż w centrum.

Budynek przy ul. Okólnik 11 w Warszawie z najdroższym mieszkaniem od metra w Polsce - zobacz zdjęcia:

