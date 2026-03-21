Zmiana czasu na letni w 2026 roku. Wskazówki zegarów będą przesunięte o godzinę

Historia i skutki zmiany czasu. Dlaczego przestawiamy zegarki?

Wprowadzenie modyfikacji czasu miało w przeszłości przede wszystkim uzasadnienie finansowe. Głównym celem pomysłodawców było maksymalne wykorzystanie naturalnego światła słonecznego oraz redukcja rachunków za prąd. Dłuższe popołudnia bez wątpienia sprzyjają aktywnościom poza domem i poprawiają nastrój. Mimo to od lat przybywa przeciwników tego rozwiązania, którzy podkreślają jego szkodliwość dla ludzkiego organizmu.

Przesunięcie wskazówek nierzadko brutalnie ingeruje w nasz wewnętrzny zegar biologiczny. Skutkuje to z reguły obniżoną koncentracją, przewlekłym zmęczeniem oraz zauważalnym spadkiem nastroju. Najgorzej te wahania znoszą najmłodsi, seniorzy oraz pracownicy funkcjonujący w nieregularnym trybie. Nasze ciało potrzebuje z reguły od kilku do kilkunastu dni na pełną adaptację do nowych warunków.

Podwójny system czasowy nadal obowiązuje w znacznej części państw Starego Kontynentu, jednak jego dalsze losy stoją pod znakiem zapytania. Politycy od dłuższego czasu debatują nad całkowitym porzuceniem tego mechanizmu, ale do tej pory nie wypracowano żadnego spójnego kompromisu. Z tego powodu musimy regularnie pilnować dat i odpowiednio wcześniej szykować się na jedną noc ze skróconym snem.

Kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Wiosenne przejście na czas letni w 2026 roku przypadnie dokładnie na noc z 28 na 29 marca, czyli z soboty na niedzielę. Wtedy to o godzinie 2:00 w nocy będziemy zmuszeni przestawić nasze zegarki o pełne sześćdziesiąt minut do przodu, na godzinę 3:00. Tym samym odejmiemy sobie cenną godzinę nocnego wypoczynku. Nawet jeśli wydaje się to drobnym szczegółem, mnóstwo osób odczuwa ten ubytek przez cały kolejny tydzień, zwłaszcza przy sztywnych godzinach pracy czy zajęć w szkole.

Poradnik Zdrowie – COSBAR, otyłość i wyzwania pacjentów