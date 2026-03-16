Wypadek w gminie Skaryszew. Zginął 25-letni motocyklista

Tragiczny wypadek przy cmentarzu w Odechowie

Do wypadku doszło w sobotę, 15 marca, po godzinie 18 na drodze w pobliżu cmentarza w gminie Skaryszew w powiecie radomskim. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że doszło do czołowego zderzenia motocykla z autem. Niestety, skutki zdarzenia okazały się tragiczne. W wyniku odniesionych obrażeń zginął 25-letni kierowca motocykla. Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy.

Policjanci wciąż wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. W poniedziałek rano (16 marca) pojawiły się nowe informacje dotyczące przebiegu wypadku. Kierujący samochodem marki Skoda najprawdopodobniej podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka motocyklistą.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Do dalszych badań zabezpieczono również oba pojazdy uczestniczące w wypadku. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg i przyczyny tragicznego zdarzenia.

