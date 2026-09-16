Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych! 57-latka zmarła mimo reanimacji

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie. W rejonie jednego z przejść dla pieszych potrącona została 57-letnia kobieta. Mimo natychmiastowego wezwania służb i podjętej na miejscu walki o życie pieszej, lekarzom nie udało się jej uratować. Sprawą zajmuje się już policja pod nadzorem prokuratora.

Śmierć na miejscu. Policja podaje szczegóły tragedii

Do wypadku doszło około godziny 13:30. Z pierwszych wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikają przerażające okoliczności - kierujący pojazdem senior nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która znajdowała się na pasach.

- Dzisiaj około godziny 13:30 policjanci otrzymali informację o zdarzeniu drogowym na ul. Młodzieżowej w Chojnicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 83-letni mieszkaniec Chojnic, kierujący Volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa 57-letniej mieszkance Chojnic, która przechodziła przez przejście dla pieszych. W wyniku tego doszło do potrącenia kobiety. Pomimo podjętej reanimacji 57-latka zmarła

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.

Badanie przeprowadzone przez przybyły na miejsce patrol wykazało, że 83-letni kierowca samochodu marki Volkswagen był trzeźwy.

Służby pracują na miejscu. Apel o rozwagę

Na miejscu zdarzenia przez długie godziny trwały czynności śledcze pod bezpośrednim nadzorem prokuratora. Mundurowi zabezpieczali wszelkie ślady, które pozwolą dokładnie odtworzyć sekwencję wydarzeń tego tragicznego popołudnia.

Policjanci wykorzystują tę tragiczną sytuację, aby po raz kolejny przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o konieczności zachowania szczególnej ostrożności - zwłaszcza w miejscach, gdzie piesi powinni czuć się bezwzględnie bezpieczni.

- Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych. Zbliżając się do przejścia, zwolnijmy i uważnie obserwujmy jego otoczenie. Chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje

- ostrzegają funkcjonariusze.

To nie pierwsza tragedia w tym miejscu

Okazuje się, że odcinek drogi, na którym doszło do śmiertelnego potrącenia, od lat budzi ogromne obawy wśród lokalnych mieszkańców.

Lokalny portal chojnice24.pl przypomina o czarnej serii. Według informacji dziennikarzy serwisu, w listopadzie 2017 roku doszło do dramatu, w którym po potrąceniu przez auto zmarła 91-letnia kobieta. Z kolei w styczniu 2014 roku ranny w szpitalu wylądował 64-latek, uderzony przez samochód podczas wchodzenia na pasy przy zielonym świetle.