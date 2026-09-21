Tajemnicze zniknięcie 18-letniego Ruslana. Wyszedł i zapadł się pod ziemię

Gdańscy mundurowi z Komisariatu Policji II zlokalizowanego przy ul. Długiej Grobli 4 intensywnie poszukują 18-letniego Ruslana Hnypiuka. Zgłoszenie dotyczące nagłego zniknięcia nastolatka zostało oficjalnie przyjęte przez funkcjonariuszy pracujących w śródmiejskim komisariacie.

Zaginiony mężczyzna charakteryzuje się drobną budową ciała i mierzy 175 centymetrów wzrostu. Posiada zielone oczy oraz ciemne włosy. Dodatkowym elementem ułatwiającym identyfikację są dwa charakterystyczne pieprzyki, które znajdują się na jego podbródku.

W momencie zniknięcia chłopak był ubrany w czarne spodnie dresowe i czarną bluzę marki Nike. Na wierzch narzucił czarną kurtkę z kapturem, która wyróżniała się biało-czarnymi plamami.

Zaginął 18-letni Ruslan Hnypiuk z Gdańska. Policja czeka na sygnały

Wszystkie osoby dysponujące wiedzą na temat obecnego miejsca pobytu Ruslana Hnypiuka proszone są o pilny kontakt z mundurowymi. Zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji II w Gdańsku (ul. Długa Grobla 4) pod stacjonarnym numerem telefonu 47 741 34 22.

Ważne wskazówki można przekazywać za pośrednictwem ogólnopolskiego numeru alarmowego 112. Dostępna jest również ścieżka elektroniczna, polegająca na wysłaniu wiadomości bezpośrednio na adres [email protected].

Służby podkreślają, że każdy, nawet z pozoru nieistotny szczegół, może okazać się kluczowy dla szybkiego i szczęśliwego odnalezienia 18-letniego gdańszczanina.