Japonka podróżuje po Polsce. To zdziwiło ją na naszych drogach

Polska coraz popularniejsza wśród turystów

Od kilku lat notujemy rekordowe wręcz wzrosty popularności jeśli chodzi o wizyty zagranicznych turystów. Choć kiedyś Polska była mało ciekawym miejscem na mapie Europy dla wielu osób, dziś ludzie widzą, jak wiele mamy do zaoferowania. Szczególnie latem można zauważyć, że do znanych wakacyjnych kurortów - zarówno nad morzem, jak i w górach - przyjeżdżają sąsiedzi z innych regionów świata. Co ciekawe, Polska przyciąga nawet osoby z egzotycznych kierunków takich jak Japonia.

Japonka podróżuje po Polsce

Sakino to kobieta pochodząca z Japonii, która tworzy parę z Polakiem - Krystianem. Para wspólnie podróżuje po Polsce i żyje tutaj, a wszystko pokazują również na social mediach. Dla Sakino odkrywanie Polski jest czymś wyjątkowym, lecz kobieta nie ukrywa, że już wielokrotnie przeżyła coś w rodzaju szoku kulturowego. W ostatnim czasie na ich koncie na Instagramie pojawiło się wideo, w którym Sakino wyjaśniała, dlaczego zaskoczeniem dla niej jest jazda po polskich drogach. Okazuje się, że ograniczenia prędkości jakie obowiązują w naszym kraju są dla niej za wysokie. Według kobiety w wielu miejscach powinniśmy jeździć wolniej.

W Polsce jeździ się szybko. Ograniczenia prędkości są wysokie. Nawet w takich miejscach można jechać 70 km na godz., więc nie mogę otworzyć okna. Jest za głośno - przyznaje Sakino w rolce na Instagramie.

Polacy komentują zdanie Sakino

W sekcji komentarzy wiele osób nie kryło swojego zdziwienia opinią Sakino. Spora część osób pisała również kobiecie, że jeśli chce podziwiać widoki i czuć wiatr we włosach podczas jazdy wsytarczy zwolnić - za zmniejszenie prędkości nie otrzyma mandatu. Oto niektóre ze wpisów internautów:

Możesz otworzyć okno. I możesz jechać wolniej.

Haha dobrze że nie jesteście w Niemczech bo jechalibyście 100 km/h

Nie tylko dla Japonki. Ja również wiele razy chciałem jechać wolniej aby kontemplować widoki ale się nie dało bo wszystkim innym się śpieszyło