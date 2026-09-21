Poszła na grzyby i zaczęła tonąć w bagnie! Dramatyczna akcja ratunkowa

Poszła na grzyby i ugrzęzła w bagnie. 66-latka zapadała się coraz głębiej

66-letnia kobieta weszła na podmokły teren i ugrzęzła w bagnie! A gdy próbowała się oswobodzić, zapadła się aż po pas. Na szczęście była z nią córka i miała telefon! Dramat rozegrał się w niedzielę, 20 września. Po godz. 15 dyżurny policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie od 40-letniej kobiety, która razem ze swoją matką wybrała się na grzyby do lasu na terenie gminy Przywidz.

W pewnym momencie 66-letnia mieszkanka Tczewa weszła na bagnisty teren. Kobieta ugrzęzła i nie mogła się ruszyć. Jej córka zadzwoniła po pomoc.

Policjanci i strażacy wyciągnęli przestraszoną 66-latkę z bagna przy pomocy drabiny

Na miejsce skierowano policjantów z Komisariatu Policji w Kolbudach. Do akcji włączyli się także strażacy z OSP Jodłowno. Ratownicy razem z córką 66-latki dotarli do miejsca, w którym znajdowała się kobieta.

Okazało się, że grzybiarka zapadła się w bagnie aż po pas. Sytuacja była niebezpieczna, ponieważ każda próba samodzielnego wyjścia powodowała, że kobieta zapadała się jeszcze głębiej.

Policjanci i strażacy wykorzystali do akcji m.in. drabinę. Udało im się wyciągnąć przestraszoną 66-latkę z bagna. Następnie przeprowadzili ją w miejsce, do którego mogła dojechać karetka. Kobiecie pomocy udzielili ratownicy medyczni.

Policja podkreśla, że szybki telefon córki oraz sprawna akcja służb mogły zapobiec tragedii. Przypomina też, aby podczas grzybobrania nie chodzić samotnie po nieznanym terenie. Warto mieć przy sobie naładowany telefon, poinformować bliskich, dokąd się idzie, i unikać podmokłych oraz trudno dostępnych miejsc.

Sonda Zbierasz grzyby? Nie Tak, ale tylko z rurkami, ewentualnie kurki Tak, z rurkami i blaszkami, ale tylko takie, które dobrze znam

📌66-letnia kobieta ugrzęzła w leśnym bagnie- uratowali ją policjanci i strażacyFunkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kolbudach wspólnie ze strażakami z OSP Jodłowno uratowali 66‑letnią kobietę, która podczas grzybobrania weszła na bagnisty teren i zapadła się po pas w… pic.twitter.com/ZI7yIqSjhd— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) September 21, 2026

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