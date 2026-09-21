Dietetyczka ostrzega przed popularnymi śniadaniami. Te produkty niszczą koncentrację uczniów

R.Ś.: Hasła takie jak "fit", "zbożowy" czy "z dodatkiem witamin" umieszczane z przodu opakowania nie podlegają ścisłym regulacjom prawnym – to po prostu zabiegi marketingowe. Prawda o produkcie zawsze kryje się w składzie i tabeli wartości odżywczych. Na co zwrócić uwagę, analizując skład takiego produktu?

Po pierwsze, składniki są wymieniane w kolejności od tego, którego jest najwięcej. Jeśli na 1. lub 2. miejscu znajduje się cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcz palmowy lub utwardzane tłuszcze roślinne – taki batonik ma niewiele wspólnego ze zdrowym wyborem.

Po drugie, producenci często dzielą cukier na kilka rodzajów (syrop ryżowy, zagęszczony sok owocowy, miód, cukier trzcinowy), aby żaden z nich nie znalazł się na pierwszym miejscu, choć łącznie stanowią połowę produktu i nadal są cukrem pod inną nazwą.

Po trzecie, zdrowa przekąska zbożowa nie powinna być oblana grubą warstwą polewy czekoladowej czy jogurtowej (która z jogurtem ma zazwyczaj niewiele wspólnego). Dobra, prawdziwie wartościowa przekąska ma prosty skład: np. Suszone owoce, orzechy, płatki owsiane i nic więcej.