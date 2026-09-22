Nie wyrzucaj od razu suchych kwiatostanów. Kryją cenny skarb na wiosnę

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-22 12:09

Gdy jesień zaczyna dominować w ogrodach, wiele z nas zabiera się za wielkie porządki. Suche rośliny często od razu lądują w kompoście. Zanim jednak pozbędziesz się przekwitniętych kwiatostanów, zastanów się, czy nie skrywają one darmowych nasion, które świetnie sprawdzą się w przyszłym roku.

Jesienny ogród z hortensjami i konewką na ścieżce. O tym, jak zbierać nasiona kwiatów, przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Twój ogród cierpi po mokrym lecie? Wrzesień to ostatni dzwonek! Te zabiegi uratują rabaty i zapewnią bujne kwiaty.
  • Nawet przekwitnięte kwiatostany kryją cenny materiał nasienny do wykorzystania w kolejnym roku.
  • Ważne jest, by uchwycić idealny moment na zbiory, co zapewni wysoką jakość przyszłych upraw.
  • Staranne suszenie i odpowiednie warunki przechowywania chronią nasiona przed niszczącą wilgocią.
  • Dobrze jest wcześniej dowiedzieć się, jaka metoda rozmnażania jest właściwa dla danego gatunku rośliny.

Opadłe płatki i wysuszone łodygi nie muszą oznaczać całkowitego końca życia rośliny. Bardzo często w tym właśnie momencie rozpoczyna się proces zawiązywania nasion. Pozostawiając kwiatostany na rabatach nieco dłużej, masz szansę zgromadzić darmowy materiał do wiosennych wysiewów. Należy uważać, by nie pospieszyć się ze zbiorami, gdyż niedojrzałe nasiona słabo kiełkują. Z kolei zbytnia zwłoka może doprowadzić do tego, że nasiona samoistnie opuszczą roślinę.

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Zbieraj nasiona w suchy dzień

Na zbiór najlepiej przeznaczyć bezdeszczowy dzień, upewniając się, że cała roślina pozbawiona jest wilgoci. Dojrzałe nasiona zazwyczaj łatwo wypadają z nasienników – wystarczy je ostrożnie wytrzepać, a następnie starannie oddzielić od zaschniętych fragmentów rośliny. Kolejnym krokiem jest dokładne dosuszenie zebranego materiału, co stanowi barierę przed rozwojem pleśni. Przechowywanie powinno odbywać się w podpisanych papierowych kopertach, które zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza.

Tak przygotowane pakiety należy odłożyć do pomieszczenia suchego, pozbawionego dostępu światła i o niższej temperaturze. Po nadejściu wiosny możesz przystąpić do wysiewów, pamiętając jednak, że młode rośliny mogą nieznacznie różnić się od swoich rodziców.

Wrzosy w doniczkach
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